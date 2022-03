Secretaria de Obras realiza limpeza de bueiros e ribeirões

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura por meio da secretaria municipal de Obras, está desenvolvendo de forma contínua a limpeza e o desassoreamento de diversos ribeirões da cidade. Além disso, os servidores têm feito também a limpeza dos bueiros por jateamento, com enfoque em evitar entupimentos. As ações que são rotineiras, têm por objetivo principal evitar qualquer risco de represamento ou enchentes por todas as localidades de Poços, no período chuvoso.

O secretário municipal de Obras, José Benedito Damião, reforça a importância do trabalho, mas também a colaboração de todos. “Por todas as regiões da cidade, as equipes cumprirão cronograma para a realização desses trabalhos de limpeza e desassoreamento. É algo em desenvolvimento de rotina, mas que é intensificado, aproveitando o período de estiagem. Aproveito ainda para reforçar a necessidade da conscientização de toda a população, não descartando objetos em geral em rios e nos bueiros, pois podem causar entupimentos e problemas durante a chuva.”

Em alguns pontos, raízes de árvores e galhos que se acumularam e impediam a fluidez absoluta dos ribeirões, precisaram ser retirados. Nesta sexta-feira (25), as equipes passaram pela Zona Leste da cidade e também área central e nas próximas semanas, o serviço por parte da equipe da secretaria municipal de Obras prossegue.