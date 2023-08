Encontro Nacional de Motociclistas começa nesta sexta-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

De sexta a domingo (11 a 13) acontece a primeira edição do Encontro Nacional de Motociclistas de Poços de Caldas no entorno do Estádio Municipal Doutor Ronaldo Junqueira (Ronaldão), na zona oeste da cidade. Motoclubes de todo o Brasil devem participar.

O evento terá 14 atrações musicais, tendas com chope da Liga das Cervejarias Vulcânicas, praça de alimentação, área para crianças, camping e diversos estandes de marcas e produtos regionais e nacionais. A entrada é um quilo de alimento não-perecível, destinado ao Banco de Alimentos de Poços de Caldas.

O objetivo do encontro é colocar a cidade no eixo do motociclismo nacional, além de fomentar o turismo. “Idealizamos o projeto para que, acima de tudo, seja uma experiência incrível para nossos irmãos que virão de diversos lugares do Brasil”, destaca o coordenador do evento, Pedro Funchal, que também é presidente do motoclube Bodes do Asfalto.

O 1º Encontro Nacional de Motociclistas tem apoio das secretarias de Turismo e Esportes. “Como cidade anfitriã, Poços de Caldas se torna um importante ponto de encontro para entusiastas do motociclismo de todo o país. É um evento atrai tanto motociclistas experientes quanto admiradores do esporte”, avalia o secretário de Esportes, Fernando dos Santos.

Para o secretário de Turismo, Israel Pereira, o encontro tem tudo para entrar para o calendário de eventos da cidade. “Poços deve entrar definitivamente para o circuito do motociclismo brasileiro. Esse encontro é um evento que atrai uma grande quantidade de visitantes de várias localidades, além de estimular a economia local. Esperamos que acontece todo ano.”

Programação

Sexta – Dia 11

17h – Início

19h – Banda Climatic

20h30 – Old Dogs

22h – Orfeus

Sábado – Dia 12

10h – Início

13h – Banda Ópera Rock

14h30 – Trio Jagunços

16h – 99 Demons

17h30 – Dr. Nelson

19h – ZZ Top Cover

21h30 – Miaral

22h30 – Ozzymozzzy

Domingo – Dia 13

10h – Início

Zezão

12h – Wizards

14h – Back to Skkol

16h – Maze