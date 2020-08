Secretário de Saúde de Poços de Caldas pede que população reforce os cuidados contra Covid-19

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Carlos Mosconi reforça a importância do uso de máscaras, higienização das mãos e cuidado com idosos

Alice Dionisio | 14h27

Em vídeo divulgado esta manhã (04), o Secretário de Saúde de Poços de Caldas, Carlos Mosconi, demonstrou preocupação com a infecção da população idosa por Covid-19. Até agora, foram confirmados 15 óbitos pela doença e todos tinham mais de 60 anos. “Com exceção de um, todos tinham comorbidade, ou seja, alguma doença pré-existente. Adquiriram o vírus, tiveram complicações, foram para a UTI e infelizmente faleceram” lamenta.

Ainda de acordo com o secretário, a situação ainda não está controlada. Por isso, ele pede que todos, principalmente os idosos fiquem em casa. “Não saiam na rua com facilidade e não frequentem lugar com aglomeração. Jovens que têm pessoas mais velhas em casa: tomem cuidado para não levar o vírus para eles. Temos tido muita transmissão domiciliar” afirma, Mosconi.

No balanço divulgado ontem (03) pela Prefeitura, são 447 casos confirmados. Destes, dois permanecem internados em UTI e 102 em isolamento domiciliar. A maior incidência é em mulheres e a faixa etária mais atingida é de 30 a 39 anos. “A doença ainda não acabou. Não tivemos nenhum pico. Mas se observar a curva, todo dia tem um novo paciente que testou positivo. Por isso, acreditamos que a situação só vá melhorar quando a vacina chegar” afirma o secretário de saúde.



Por fim, Carlos Mosconi fala sobre a reabertura do comércio e dos hotéis. “Não podemos deixar a economia morrer, mas se tomarmos os cuidados necessários, o risco de adquirir a doença é muito menor. Não é milagre nenhum ficar em casa, higienizar as mãos e utilizar a máscara de proteção. Então quero repetir isso pra vocês, fazer esse apelo, para que tenhamos uma incidência menor e que as pessoas idosas possam viver mais e com uma condição de vida adequada.” conclui.