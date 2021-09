Segunda dose da vacina Aztrazeneca que está agendada para amanhã é aplicada hoje (06)

Na segunda-feira (06), as pessoas que estavam com a 2ª dose agendada para o dia 07/09 serão contempladas com a dose de reforço.

Todas as pessoas devem ficar atentas a data marcada no cartão de vacinação para receber a dose de reforço.

Já quem recebeu a 1ª dose da vacina Coronavac e cumpriu 28 dias ou Pfizer e cumpriu os 90 dias, já atingiu o intervalo entre as doses deve receber a dose de reforço, exclusivamente na sala de Vacina da Urca (entrada pela Rua Amazonas).

Como estratégia para que não haja perda de doses de vacina, a equipe de saúde responsável pode analisar a possibilidade de remarcação da aplicação para data posterior. A medida é desenvolvida com objetivo de prevenir qualquer possibilidade de desperdício no município, devido ao tempo de validade das vacinas após a abertura dos frascos.

Todas as pessoas devem levar comprovante de residência para a vacinação.

DOCUMENTOS

Os documentos necessários para a imunização são: documento de identidade, CPF, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação.

LOCAL DE VACINAÇÃO:

– Sala de Vacina da Urca (atendimento a pé)– 08h às 12h

