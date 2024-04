Autor de violência doméstica é preso em flagrante em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um homem de 32 anos foi detido no final da tarde de ontem, 08, suspeito de violência doméstica em Poços de Caldas. A intervenção da Polícia Militar ocorreu após um chamado para atender uma ocorrência na Rua Joaquim Antônio Teodoro, no Bairro Nossa Senhora Aparecida.

De acordo com o relato da vítima, uma mulher de 32 anos, esposa do agressor, ela já havia registrado um Boletim de Ocorrência anteriormente por causa de violência doméstica. No incidente recente, ela foi alvo de agressões físicas, incluindo socos, golpes de pauladas e tentativa de estrangulamento por parte do agressor.

O agressor foi prontamente detido em flagrante pela equipe policial presente no local. A vítima foi encaminhada para receber cuidados médicos em uma unidade de saúde.

O suspeito foi informado sobre seus direitos e garantias constitucionais antes de ser conduzido a uma Unidade de Saúde para verificar seu estado físico. Posteriormente, ele foi encaminhado à 2ª Central Estadual do Plantão Digital/SIPJ em Poços.

ALCO – 29° BPM