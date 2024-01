Vacinação contra Covid-19 para crianças de 06 meses até menores de 05 anos e grupos prioritários estarão no calendário básico de rotina

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Seguindo a determinação do Ministério da Saúde, que optou por incluir a vacina contra COVID-19 no Calendário Nacional de Vacinação, para crianças de seis meses a quatro anos e 11 meses e recomendou o imunizante para grupos prioritários, a partir deste ano, a vacina estará disponível nas salas de vacina de Poços de Caldas.

A recomendação de uma dose anual ou semestral da vacina para grupos prioritários, com cinco anos de idade ou mais e maior risco de desenvolver formas graves da doença, até então não era disponibilizada periodicamente.

Se encaixam no grupo prioritário: pessoas de 60 anos ou mais; pessoas e trabalhadores de instituições de longa permanência; pessoas imunocomprometidas; gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência; com comorbidade; pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade e pessoas em situação de rua.

Já para as crianças, a recomendação é aplicar a primeira dose aos seis meses de idade, a segunda aos sete meses e a terceira aos nove.

Todas as crianças de seis meses a cinco anos não vacinadas ou com doses em atraso poderão completar o esquema de três doses, seguindo o intervalo recomendado de quatro semanas entre a primeira e a segunda doses e oito semanas entre a segunda e a terceira.

Crianças que já receberam três doses de vacinas contra a covid-19, nesse momento, não precisam de doses adicionais.