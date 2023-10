Alcoa promove ACTION em prol da Associação Malu de Amor

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Feiju da Malu teve renda revertida para melhorias na associação de Poços de Caldas (MG) Os voluntários da Alcoa Poços, em parceria com o Instituto Alcoa, promoveram no domingo, 22 de outubro, o 6º ACTION no segundo “Feiju da Malu”, evento beneficente em favor da Associação Malu de Amor, que atende gratuitamente crianças de zero a seis anos com síndrome de Down, em Poços de Caldas (MG).

O evento foi realizado no salão da paróquia São Judas Tadeu e contou com a participação de 18 voluntários, entre colaboradores da Alcoa, amigos e familiares, que auxiliaram no atendimento, na montagem e nas brincadeiras oferecidas às crianças. A associação também vai receber uma doação de R$ 10 mil do Instituto Alcoa.

De acordo com Camila Montovani, coordenadora da Associação Malu de Amor, toda a verba arrecadada será revertida na aquisição de equipamentos utilizados nas terapias oferecidas pela instituição, além de melhorias nas salas. “Além do aporte do Instituto Alcoa, conseguimos com a segunda edição do “Feiju da Malu” levantar mais de R$ 5.600, um valor muito bem-vindo e que vai possibilitar ainda mais melhorias para as 20 famílias que assistimos”.

A autônoma Edjane Quintino é mãe de Luis Miguel, de 3 anos, atendido pela Associação Malu de Amor. Além de prestigiar o evento, ela aproveitou a oportunidade para agradecer a associação pelos serviços prestados. “Meu filho faz acompanhamento na Associação Malu de Amor desde que tinha um ano e meio. Ele apresentou um excelente desenvolvimento com as terapias”, destacou.

Rodrigo Giannotti, gerente de Refinaria e Área de Resíduo de Bauxita (ARB) e representante da Equipe de Líder de Poços de Caldas (ELAP), reforçou a atuação da Alcoa junto às comunidades. “É muito importante continuarmos reforçando o voluntariado entre lideranças e colaboradores para que os moradores do entorno continuem se desenvolvendo junto com a nossa planta”.

Além deste, foram realizados outros cinco ACTIONs, que beneficiaram instituições de Poços de Caldas, Caldas e Divinolândia.

Sobre o ACTION

O Instituto Alcoa realiza ACTIONs em organizações sem fins lucrativos e formalizadas estão localizadas e/ou beneficiam as comunidades da região de operação, no caso da Alcoa Poços de Caldas, as cidades de Poços de Caldas (MG), Caldas (MG) e Divinolândia (SP). Prioritariamente, as organizações devem ter como foco as áreas de educação e geração de trabalho e renda.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, desde 1965. Com 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio. Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a companhia destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource.

Por isso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco. A tecnologia aplicada neste equipamento é referência para a indústria do alumínio internacionalmente, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Serviço:

Associação Malu de Amor

Endereço: Avenida Champagnat, nº863, sala 203.

Telefone: (35) 99197-2000