Cine Marquise Ultravisão: Sessões Sociais atendem crianças, jovens e idosos de instituições da cidade

Iniciativa realiza o sonho de muitas pessoas que nunca estiveram em uma sala de cinema

A sétima arte mexe com nossos sentimentos e memórias, imortaliza histórias, emociona e ensina. Trabalhar pela ampliação do acesso do público às salas de cinema faz parte do DNA do Cine Marquise. “Em São Paulo já temos essa prática como parte do nosso trabalho. Trouxemos isso para Poços e tivemos uma acolhida muito receptiva das instituições que já passaram por aqui e trouxeram seus atendidos para uma tarde especial. É gratificante ver a emoção de quem entra em uma sala de cinema pela primeira vez”, comentou o diretor do Cine Marquise Ultravisão, Marcelo J.L. Lima.

As sessões sociais são totalmente gratuitas para as instituições e agendadas previamente, mediante análise e programação feitas pela Assessoria de Imprensa e Relações Públicas do Cine Marquise Ultravisão. O filme escolhido para exibição varia de acordo com a preferência do público a ser atendido, faixa etária, classificação indicativa e títulos disponíveis na programação. Solicitações de agendamento podem ser feitas pelo e-mail: sessaosocialultravisao@tonks.com.br .

Desde a reabertura do cinema, no fim de janeiro deste ano, as sessões sociais são integralmente custeadas pelo Cine Marquise Ultravisão. Empresas interessadas em serem parceiras do projeto também podem fazer contato pelo e-mail de agendamentos.

O Cine Marquise Ultravisão funciona de segunda a segunda, com programação variada para toda a família. Filmes em Cartaz: Barbie, Oppenheimer, Missão de Sobrevivência, Mansão Mal Assombrada, Psicose, Missão Impossível Acerto de Contas/ Parte Um, Elementos.

Confira os horários das sessões nas redes sociais: @cinemarquise.ultravisão ou acesse: cinemarquise.com.br/ultravisao .