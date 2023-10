Flipoços lança prêmio nacional para Autores Independentes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em parceria com a Renovagraf o 19º Flipoços e a Feira Nacional do Livro do Sul de Minas convocam Autores Independentes

Mais uma importante atividade paralela será realizada pelo Flipoços 2024. Após o lançamento da 4ª Residência Literária Flipoços Camões, do 1º. Encontro de Influenciadores Digitais, chegou a vez de anunciar o 2º Prêmio Flipoços para Escritores Independentes de todo País.

O 2º Prêmio Flipoços para Autores Independentes é promovido pela GSC Eventos Especiais, e nesta edição conta com a parceria da Gráfica Renovagraf, que irá presentear os vencedores oferecendo a impressão dos livros.

O Concurso vai premiar obras literárias na categoria Ficção/Romance (narrativa ficcional longa, enquadrada em qualquer subcategoria, como: fantasia, ficção científica, suspense, histórico, romântico entre diversas outras).

A participação no concurso é voluntária, gratuita e aberta aos escritores de todo País e poderão participar tanto romance adulto como infantil. O período de inscrição será entre 05 de outubro de 2023 e 31 de janeiro de 2024 e os escritores deverão inscrever apenas as sinopses dos livros, as quais estarão disponibilizadas para acesso do público que poderá votar na melhor obra, de forma on-line pelo site do Festival.

Para a curadoria do Flipoços realizar algo que envolva os escritores independentes do País está alinhado com um dos objetivos do Festival que se preocupa também com a formação dos autores. Este é um trabalho que já vem sendo feito desde a primeira edição do Festival e da Feira, que anualmente destinam um espaço exclusivo para os escritores que podem apresentar e vender suas obras diretamente ao público leitor.

Para 2024, o espaço será maior e contará com a parceria da Renovagraf, que vai oferecer como premiação – 1º lugar, 300 livros impressos; 2º. Lugar, 200; e 3º. Lugar, 100 livros. Os livros serão entregues aos vencedores no Flipoços 2024, que vai acontecer de 27 de abril a 05 de maio, e ainda, participarão presencialmente das mesas de bate-papos e contarão com o suporte da Renovagraf na logística e vendas. Uma boa oportunidade para os escritores!

Informações, acesso ao edital e inscrições para o 2º Prêmio Flipoços para Autores Independentes podem ser obtidas no site: www.flipocos.com e pelo link https://flipocos.com/REGULAMENTO-OFICIAL-ESCRITORES-INDEPENDENTES-2024.pdf ou pelos telefones (35) 3697 1551 | (35) 99136 0156.

Organização e Realização: GSC Eventos Especiais e Flipoços. Parceria: Renovagraf.