16° Concurso de qualidade dos cafés bate recorde de inscritos

O 16º Concurso de Qualidade dos Cafés de Poços de Caldas está quebrando recordes e promete ser um evento marcante para a comunidade de cafeicultores da região. Lançada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho em junho deste ano, esta iniciativa pretende valorizar os cafeicultores locais e contribuir para a produção de cafés especiais no município.

O grande destaque desta edição foi o recorde de inscrições, com um total de 113 participantes. Isso demonstra a paixão e o comprometimento dos cafeicultores de Poços de Caldas em buscar a excelência na produção de café.

O Concurso de Qualidade dos Cafés de Poços de Caldas é considerado um dos principais concursos na Região Vulcânica, reunindo centenas de cafeicultores locais em torno dos melhores cafés especiais da região. Esta décima sexta edição aconteceu entre os meses de junho e setembro de 2023, oferecendo uma programação repleta de atividades esportivas.

As atividades incluem prova sensorial, um momento crucial para avaliar a qualidade e as características únicas dos cafés inscritos. Além disso, haverá um leilão, que será realizado tanto de forma presencial quanto online, proporcionando aos cafeicultores a oportunidade de comercializar seus produtos de forma eficiente e competitiva.

O 16º Concurso de Qualidade dos Cafés de Poços de Caldas é uma colaboração entre a Prefeitura de Poços, Café Poços, IF Sul de Minas, Assodantas e Emater, com o apoio dos Cafés da Região Vulcânica, do Sebrae e do Sindicato dos Produtores Rurais. Este concurso é aberto a todos os cafeicultores do município que tenham lotes de café Arábica produzidos em 2023 e que se enquadrem em uma das categorias: Café Natural, Café Cereja Descascado, Despolpado ou Desmucilado e Café Orgânico.

Segundo Cláudio Torres, coordenador de Fomento Agropecuário na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, este evento não apenas registra a dedicação e a excelência dos cafeicultores da região de Poços de Caldas, mas também promove o crescimento e a inovação na produção de café, consolidando a região como um polo importante na produção de cafés especiais. “Com um número recorde de inscritos e uma programação planejada, o 16º Concurso de Qualidade dos Cafés de Poços de Caldas está preparado para ser um marco na história da cafeicultura local e um exemplo de como a comunidade pode se unir para alcançar a excelência na produção de cafeteria.”

Programação

16/09 – Prova Sensorial no Instituto Federal de Machado;

26/09 – Leilão – presencial e on- line.

Local a confirmar.

01/10 – Almoço e Premiação.

Local a confirmar.