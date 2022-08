19º Congresso de Meio Ambiente de Poços de Caldas recebeu trabalhos científicos de todo Brasil

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nos dois últimos anos, o Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas não deixou de acontecer. Foi adaptado de maneira virtual, por conta da pandemia de COVID-19, e conseguiu suprir a necessidade e vontade, de congressistas do Brasil e de outros países em discussões e soluções ambientais. Em 2022 volta a ser presencial e promete repetir o sucesso, enchendo a cidade com congressistas e participação de pesquisadores, estudantes e educadores de diversas áreas voltadas ao meio ambiente.

O prazo de inscrições de trabalhos científicos encerrou-se semana passada e mais uma vez foram recebidos trabalhos de todo País, comprovando mais uma vez a força e importância do Congresso Internacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas para a área acadêmica em geral e para os profissionais. A lista dos trabalhos aprovados estará disponível dia 28 de agosto no site do congresso.

Para o presidente da Comissão Técnico-Científica do Congresso, Prof. Dr. Claudiomir Silva Santos, docente na área de ciências ambientais e Coordenador do Curso Técnico em Meio Ambiente, os trabalhos científicos são o grande diferencial do Congresso. “São poucos os congressos ambientais hoje no Brasil que estão abertos ao recebimento de trabalhos científicos, por isso o Congresso de Meio Ambiente de Poços de Caldas acaba se tornando uma excelente alternativa de apresentação com a possibilidade de serem incluídos nos anais do evento, em revistas científicas nacionais e internacionais e podendo ser escolhidos para participar dos E-books do Congresso. É sem dúvida, uma oportunidade única para os congressistas”, enfatiza ele.

Como o tema do Congresso Nacional de Meio Ambiente deste ano é “Planeta Terra, Água e Ar: Consciência, Conservação e Educação” o Congresso vai contar com renomados palestrantes nacionais e internacionais.

Entre os nomes confirmados estão a Dra. Chou Sin Chan do INPE, Prof. Dr. Glauber Araujo de Freitas CEO na Hy Brazil, Professor Dr. Vilmar Alves Pereira UNINI/UNIOESTE, Maria de Carvalho Tereza Lanza gestora da APA Marinha do Litoral Centro, Profa. Dra. Maria Cristina Weyland Vieira da ARPEMG, Ginessa Correa Lemos da Fundação Grupo o Boticário, entre outros. Este ano o Congresso também recebe duas mesas internacionais: “La Relación humanidade-naturaleza em la cosmovisión del Buen Vivir” com os palestrantes Prof.ª Dra. Janete Schubert, Prof. Dr. Atawallpa Oviedo Freire e Prof. Dr. Carlos Andrés Duque Acosta e a conferência de encerramento “Economia Ecológica” com a palestrante Prof.ª Dra. Aleida Azamar Alonso da Universidad Autonama Metropolitana – Xochimilco – México.

Ainda como parte integrante e importante do Congresso, acontecerá no dia 19 de setembro, data que antecede o início do congresso, um plantio de mudas, repetindo o sucesso de 2021, em uma área carente da cidade de Poços de Caldas. Dessa vez, o local escolhido foi a Praça Miguel Arcanjo no Jardim Kennedy, indicado pela Secretaria de Serviços Públicos de Poços de Caldas. Neste dia haverá discursos oficiais e a presença do Prof. Ricardo Harduin, Coordenador Geral do Prima Consciência Climática, que irá entregar o Selo Carbono Zero ao evento.

As inscrições para ouvinte continuam abertas no site www.meioambientepocos.com.br e a programação completa com grandes nomes e temas inéditos podem ser acessados também no site.

O Congresso Nacional de Meio Ambiente é uma realização da GSC Eventos Especiais em parceria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Campus Muzambinho (IFSULDEMINAS) e apoio FAPEMIG e CAPES, Patrocínio Alcoa e Studio Plural. Apoio Institucional IFSULDEMINAS campus Muzambinho e campus Santos Dumont, Instituto Federal da Paraíba, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Ciências Atmosféricas e Climáticas, Universidade Federal de Campina Grande, Centro Universitário CESMAC, Universidade Federal de Lavras, Universidade Federal de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Rede Internacional de Pesquisa Resiliência Climática, Universidade Federal de Alfenas Associação de RPPN e Reservas Privadas de Minas Gerais, Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Confederação Nacional de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, INPE, Universidade Federal de Itajubá, Universidade Federal de São Carlos e Universidade do Vale do Rio Verde (Unincor). Parceria Jardim Botânico Poços de Caldas e Secretaria de Serviços Públicos de Poços de Caldas.