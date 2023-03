Homem é preso por agredir ex mulher em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste sábado (11), um homem de 30 anos foi preso em Poços de Caldas após agredir a ex-companheira . O autor, já tinha um mandado de prisão expedido pela justiça.

De acordo com a Polícia Militar, os militares receberam um mandado de prisão contra o suspeito e teve início as buscas a fim de localizar o rapaz.

Ao chegarem na residência do acusado, na Rua Barão do Campo Místico, os militares verificaram que uma mulher estava no quarto com ele.

A mulher de 36 anos relatou que o homem é seu ex-companheiro e que ela estava ali contra sua vontade e que estava sendo agredida e ameaçada de morte.

Ainda conforme a PM, horas antes, o homem foi até a casa da vítima e depois de ameaçá-la, tomou seu celular e a chave de sua casa e deixou o local.

A vítima, então, foi até a casa do agressor para tentar recuperar o aparelho, mas foi forçada a entrar no imóvel, onde novamente foi ameaçada. “Ele me ameaçou de morte dizendo que eu não seria de mais ninguém”, disse a vítima aos policiais.

A mulher ainda relatou que foi agredida com tapas e empurrões. Informou também que tentou ligar para a PM, porém o autor tomou o telefone de suas mãos e quebrou.

Durante busca no homem, foi localizado em seu chaveiro, a chave da casa da vítima.

O autor foi preso em flagrante. A vítima foi encaminhada para o hospital, onde foi atendida.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino