2ª Feira de Alimentos e Bebidas da Região Vulcânica destaca sabores autênticos e cultura local

Nos dias 23 e 24 de novembro, o Mercado do Cristo, em Poços de Caldas, será palco da 2ª Feira de Alimentos e Bebidas da Região Vulcânica. O evento, promovido pelo Sebrae Minas em parceria com a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Citur, Territórios Empreendedores e Cafés da Região Vulcânica, busca valorizar uma das regiões mais singulares do país.

Com entrada gratuita, a feira reunirá os melhores produtos da região vulcânica, como azeites, cafés especiais, queijos, doces e vinhos, entre outros. O evento contará com degustações exclusivas e apresentações na Cozinha Show, proporcionando ao público uma experiência gastronômica única.

O território da região vulcânica, que abrange 12 municípios das montanhas entre Minas Gerais e São Paulo, guarda a memória de uma combustão há 80 milhões de anos. O solo vulcânico, somado ao clima e às características importantes, confere aos produtos locais qualidades únicas.

Entre os municípios participantes estão Andradas, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas, Campestre, Ibitiúra de Minas e Poços de Caldas, em Minas Gerais, e Águas da Prata, Caconde, Divinolândia e São Sebastião da Grama, em São Paulo.

Além da alta qualidade dos produtos, a Região Vulcânica é conhecida pelas suas belezas naturais, tradições culturais e pela hospitalidade do seu povo. Durante a feira, os visitantes poderão explorar essas riquezas ao conhecer cada expositor e suas especialidades.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, destaca a importância do evento. “A 2ª Feira de Alimentos e Bebidas da Região Vulcânica reforça o potencial da nossa região como referência em produtos de alta qualidade e incentivo ao desenvolvimento econômico e cultural dos municípios envolvidos” , afirmou.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3690-5120 ou na página oficial do evento. Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor da gastronomia e da cultura da Região Vulcânica!

