39ª Corrida Volta ao Cristo: atletas vencedores são recepcionados com jantar

Aconteceu na noite desta quarta-feira (19), o tradicional jantar para atletas com a entrega da premiação da 39ª Corrida Volta ao Cristo Unimed aos corredores de Poços de Caldas, vencedores por categoria. Após dois anos sem a realização da prova devido a Pandemia, ela voltou a acontecer neste domingo (15) e naturalmente este tradicional evento de confraternização entre organização e atletas retorna de forma icônica.

Durante a abertura da premiação que foi realizada no Nikkey Clube, participaram o vice-prefeito Júlio César de Freitas, junto ao secretário municipal de Esportes, Fernando Santos e o presidente da Unimed Poços, Dr. Odilon Trefíglio. O presidente da Câmara de Poços, vereador Marcelo Heitor e o vereador Wellington Paulista, também prestigiaram a oportunidade.

“A premiação com o jantar é uma tradicional ação promovida e com foco total na valorização. O objetivo é exatamente no incentivo dentro da prática esportiva, e todos estão de parabéns pelo empenho e preparo para a Volta ao Cristo, uma das provas mais desafiadoras do país”, ressaltou o vice-prefeito, Júlio César de Freitas.

O secretário municipal de Esportes, Fernando Santos, ressaltou o nível da prova e já aponta os preparativos para 2023. “Foi uma prova muito forte e esse retorno faz com que nós possamos incentivar ainda mais os atletas para as próximas edições. Os preparativos já se iniciam a partir de agora para que tenhamos a nossa 40ª edição ainda mais especial, e com atletas do mundo todo, a exemplo deste ano.”

Além da entrega dos prêmios, o jantar foi servido a todos os presentes na premiação municipal da 39ª Volta ao Cristo.