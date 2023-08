29° BPM Participa de Seminário de Segurança e Turismo em São João Del Rei

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O 29° Batalhão da Polícia Militar (BPM) teve a honra de representar a 18ª Região da Polícia Militar (RPM) no 1° Seminário de Segurança e Turismo da 13ª RPM, realizado na encantadora cidade de São João Del Rei. O evento, que ocorreu em 16 de agosto de 2023, reuniu uma gama diversificada de profissionais e especialistas engajados na promoção da segurança e do turismo responsável.

Sob o olhar atento dos participantes, o 1° Tenente Esdras José da Silva, representando o 29° BPM, proferiu uma apresentação de destaque abordando o tema “Implantação da Rede Integrada de Proteção ao Turismo em Poços de Caldas: Resultados e Desafios”.

Nesse cenário, o 29° BPM compartilhou preciosas perspectivas sobre sua jornada na criação da Rede Integrada de Proteção ao Turismo em Poços de Caldas. O enfoque na colaboração estreita entre as forças de segurança e os segmentos voltados ao turismo destacou a vital importância de uma abordagem unificada para garantir tanto a segurança dos visitantes quanto a prosperidade sustentável do setor turístico local.

Ao apresentar triunfos alcançados e obstáculos superados, o 29° BPM reforçou seu compromisso inabalável com a segurança da comunidade e o desenvolvimento duradouro da região. A participação ativa no seminário evidencia o incessante empenho do batalhão em aprender, compartilhar conhecimentos e aprimorar suas práticas. Simultaneamente, a presença contribui para solidificar os laços entre as entidades de segurança pública e as iniciativas voltadas ao turismo.

Essa notável iniciativa não apenas reflete a dedicação do 29° BPM, mas também sua visão abrangente para criar um ambiente seguro e acolhedor tanto para os turistas quanto para os residentes de Poços de Caldas.

ALCO 29° BPM