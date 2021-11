3º Festival Café & Cultura começa nesta sexta-feira (12) em Poços de Caldas

Doze cafeterias e chocolateria de Poços de Caldas (MG) participam do 3º Festival Café & Cultura, circuito gastronômico que começa nesta sexta-feira (12) e segue até o dia 12 de dezembro nos próprios estabelecimentos.

Para participar do evento, os participantes criaram combos, formado por café especial e acompanhamento doce ou salgado, vendidos ao preço máximo de R$ 18,90, sendo que a bebida é preparada de diferentes maneiras, utilizando métodos de extração como Aeropress, Hario V60, Clever, Drip Coffee, além dos tradicionais espresso e coado.

Todos os cafés têm acima de 82 pontos e são de cidades como Poços de Caldas (MG), Machado (MG) e São Sebastião da Grama (SP), das mais diferentes variedades, entre elas Bourbon Amarelo, Catuaí, Arara, Catuaí Vermelho e Mundo Novo.

Segundo os organizadores Juliano Silva e Siomara Bonafé, o festival tem o grande objetivo de estimular o consumo de cafés especiais e de valorizar os produtores. “O café é um dos produtos mais ligados à história de Minas Gerais e é apontado no ‘Plano da Cozinha Mineira’ como um dos itens tipicamente mineiros. E felizmente, a região vulcânica de Poços de Caldas produz os melhores cafés do mundo”, comentam.

O 3º Festival Café & Cultura tem organização de Prisma Eventos e Juliano Silva Comunicação & Eventos e o apoio da Coopama, Sanches Cafés Especiais, Sicredi, Shopping Poços de Caldas, Cafés da Região Vulcânica e Confraria dos Cafés do Sul de Minas.

Mais informações estão disponíveis em www.cafeculturapc.com.br

CONFIRA OS PARTICIPANTES E OS COMBOS ESPECIAIS:

Âncora Coffee House

Combo: Café Aeropress + Focaccia com queijo na chapa e azeite especial

Valor: R$ 18,90

Casa do Açaí e Café Beduíno

Combo: Café com calda de chocolate ou caramelo + Pão de queijos canastra, parmesão e provolone

Valor: R$ 18,90

Casa do Colono

Combo: Café coado + Pão de queijo com molho de queijo e café e cake bite com brigadeiro de café

Valor: R$ 18,90

Dom Café

Combo: Espresso + Broa de fubá, waffle de 3 queijos com doce de leite e requeijão e brownie de doce de leite

Valor: R$ 18,90

Fazenda Irarema*

Combo: Drip Coffee + Bolo de azeite e compota de morangos orgânicos com grand marnier

Valor: R$ 15,00

*Entrada R$ 10,00

Lascaux

Combo: Macchiato com Cristais de Chocolate Lascaux® + Waffle de Café com Doce de Leite e Sorvete de Tiramissù

Valor: R$ 18,90

Lili Doces Gourmet

Combo: Café Filtrado + Doce cítrico e leve com crocante de caramelo

Valor: R$ 16,90

Officina 8 Bike Coffee

Combo: Espresso, xarope de limão siciliano e gelo de coco + Tartelette de café com lemon curd

Valor: R$ 18,90

Prosa & Café Gourmet

Combo: Café coado + Bolo de Café

Valor: R$ 18,90

Rotina Café Galeria

Combo: Café V60 + Cheesecake de Café

Valor: R$ 18,90

Sete Quedas

Combo: Café Filtrado + Fatia Húngara OU Brioche

Valor: R$ 18,90

Unik Coffee Gourmet

Combo: Drip Coffee + Toast de creme de gorgonzola e pera caramelizada

Valor: R$ 18,90

