6º Fórum Café e Clima da Cooxupé

A Cooxupé realizou no último dia 31 de julho em sua sede em Guaxupé, o “6º Fórum Café e Clima”, que teve como objetivo apresentar cenários, com informações técnicas climatológicas e ambientais, sobre a safra cafeeira atual e o que pode ser esperado para 2025.

A expectativa do mercado de café encontra-se sob cenário rigoroso devido as condições climáticas no Brasil. A observação atenta é motivada pela instabilidade meteorológica, que está gerando preocupações significativas, em relação às perspectivas da indústria cafeeira no país.

Entre os cafeicultores, um clima de atenção intensa devido as condições climáticas críticas observadas em regiões estratégicas para a produção, como o sul de Minas Gerais e o Espírito Santo. O foco recai sobre a safra 2024/2025, no momento crucial para o desenvolvimento da cultura, com preocupações crescentes relacionadas a insuficiência de precipitação.

Segundo Mario Ferraz de Araújo, Gerente de Desenvolvimento Técnico da Cooxupé, os palestrantes desse Fórum, possuem grande conhecimento em suas áreas e estudam constantemente para trazerem informações atualizadas aos cafeicultores.