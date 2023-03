A vida e o drama dos Povos Originários retratados em fotografias é tema de mesa no Flipoços 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tema de grande repercussão hoje no Brasil, as questões indígenas, também serão pautas no Flipoços 2023. Com várias mesas abordando o assunto, o Festival vai abranger não só as situações dramáticas que temos acompanhado nas comunidades indígenas Brasil afora, como também, vai mostrar um outro olhar vindo pelas lentes de fotógrafos indígenas e indigenistas que retratam este momento sob outra ótica. Dentro do contexto indígena e buscando falas as mais diversas, o Flipoços abre o leque de assuntos trazendo um dos mais importantes indigenistas brasileiros e que é poços-caldense. Trata-se de Benedito Prézia que é o escritor sulfuroso homenagedo desta edição. Benedito atua na questão indígena desde 1983, tendo trabalhado no Conselho Indigenista Missionário (Cimi), em Brasília, de 1983 a 1991. A partir de 1992 passou a ministrar a História da Resistência Indígena no Brasil no Curso de Formação Básica do Cimi. Seu mais recente livro, “Povos Indígenas: Terra, Culturas e Lutas”, pela Editora Expressão Popular, propõe uma viagem cultural pelo universo de mais de trezentos povos ou etnias, vivendo no Brasil em ambientes geográficos distintos e em contextos sociais e históricos diferentes. Além de Benedito estarão em Poços de Caldas contribuindo com esta importante temática, Edgar Kanaykõ Xakriabá, que é fotógrafo, antropólogo e vive na Terra Indígena Xakriabá, no norte de Minas Gerais. Edgar usa sua etnofotografia como uma ferramenta de luta, que possibilita ao “outro” ver com um novo olhar aquilo que um povo indígena é. Giulianne Martins, fotógrafa e indigenista poços-caldense, desenvolveu inúmeros trabalhos fotográficos em comunidades indígenas o que lhe rendeu a oportunidade de expor no Carrousel du Louvre. A programação vai contar ainda com Renato Soares, fotógrafo e indigenista, de Carmo do Rio Claro, mas com trabalhos de relevância na área de fotografias indígenas no Brasil e exterior. Daniel Munduruku, é outro convidado especial para compor a programação do Festival no eixo temático “Meio Ambiente, Natureza e Povos Originários”. Daniel Munduruku pertence ao povo indígena Munduruku. Autor de 56 livros publicados por diversas editoras no Brasil e no exterior. Recentemente Daniel foi contratado pela Globo para prestar consultoria e participação especial, na próxima novela da Globo do dramaturgo Walcyr Carrasco, que terá como mote os constantes conflitos entre o setor do agronegócios e os povos indígenas. Além dele, estão confirmadas também as indígenas Luana Guarani, Ana Kariri e ainda, Ju Cassou Aruã esta fará um Pocket show Koratã & Mborai (Canções Guarani). A mesa será conduzida por Vanessa Ratton, escritora, editora e co-organizadora do “Álbum Biográfico das Guerreiras da Ancestralidade”, do Mulherio das Letras Indígenas, cujo Album será lançado em Poços de Caldas no dia 06 de maio. Confira todas as mesas relacionadas ao tema que o Flipoços 2023 oferecerá gratuitamente para o público a partir de 3 de maio, no Espaço Cultural da Urca:

Dia 03.06 – 13h30 às 15h – TEATRO DA URCA – Mesa Literatura, Fotografia e Povos Indígenas – “Fotografia Indigenista, Mercado e Direito de Imagem” com Edgar Kanaykõ Xakriabá, Giulianne Martins. Apresentador Renato Soares. (aberto a agendamento escolar).

Dia 04.05 – 14h às 15h30 – BIBLIOTECA CENTENÁRIO – Conferência Especial – “Antropologia da Beleza” com o antropólogo, escritor e fotógrafo Renato Soares. Uma deliciosa viagem no tempo onde o fotógrafo inspirado pelos registros de Hans Staden, Pierre Verger dentro outros, apresenta uma forma própria de pesquisa e de expressão artística que chama de Antropologia da Beleza. Vagas limitadas, por ordem de chegada.

Dia 04.05 – 19h – TEATRO DA URCA – Mesa Master – Literatura, Fotografia e Povos Originários – “Terra, culturas e lutas emolduras nas fotos e nas histórias” com a participação do professor e indigenista Benedito Prézia, do fotógrafo indígena Edgar Kanaykõ Xakriabá. Presença especial do indígena e escritor Daniel Munduruku. Mediação Renato Soares.

Dia 05.05 – 08h às 09h – TEATRO DA URCA – Conferência Especial – Literatura e Povos Originários – “As nossas raízes indígenas” com o escritor e indigenista Benedito Prézia “Escritor Sulfuroso” homenageado do Flipoços 2023.

Dia 06.05 – 13h30 às 15h – TEATRO DA URCA – Mesa Literatura e Mulherio das Letras Indígenas – Lançamento Álbum Guerreiras da Ancestralidade com Vanessa Ratton, Luana Guarani, Ana Kariri. Partipação Especial de Ju Cassou Aruã – Pocket show Koratã & Mborai (Canções Guarani).

O Flipoços 2023 conta com o apoio cultural da Myralis, GreenPCR, Sicredi, Café Três Corações e continua aberto a novos apoios e patrocínios. Junte-se ao Festival e associe sua marca neste projeto sóciocultural fundamental e importante para a população de Poços, região, Estado e Brasil. Apoio Camões Brasília, Associação Portugal Brasil 200 anos 200 livro, CBL. Realização GSC Eventos Especiais. Mais informações pelo 35 3697 1551 e acesse o site www.flipocos.com as redes sociais @flipocos no Instagram e novo canal do YouTube https://www.youtube.com/@flipocos-pc

Serviços:

. Temática Literatura, Fotografia e Povos Originários (vários dias e horários, checar programação completa pelo site www.flipocos.com

. Espaço Cultura da Urca – Teatro e Biblioteca Centerário – Poços de Caldas.

. Flipoços 2023 acontece de 3 a 7 de maio no Espaço Cultura da Urca (Praça Getúlio Vargas s/n) e contará com uma livraria exclusiva, a Livruz diariamente no local do evento;

. Horário de Funcionamento do Festival de 9h às 21h com entrada franca. A lotação do teatro será por ordem de chegada. Pede-se a doação de um livro que pode ser entregue no local do evento.

Para mais informações ligue para 35 3697 1551 e acesse o site www.flipocos.com as redes sociais @flipocos no Instagram e o novo canal do YouTube https://www.youtube.com/@flipocos-pc

Beatriz Aquino