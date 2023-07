Aberto edital de chamamento público para empresas que desejam patrocinar o Festival de Inverno 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Cultura abriu o Edital de Chamamento Público nº 01/2023, voltado para pessoas jurídicas interessadas em patrocinar o Festival de Inverno de Poços de Caldas, que será realizado de 8 a 23 de julho de 2023, em diversos locais da cidade.

O edital tem como objeto a captação de patrocínio de empresas privadas com CNPJ no município, que poderão oferecer serviços como instalação elétrica, eletricista plantonista e locação de gerador e produtos como balão inflável, fitinhas, copos e squeezes personalizados, banners, espaço instagramável, painel de lambe-lambe, portal inflável, entre outros, nas 16 cotas de patrocínio possíveis.

A empresa terá como contrapartida do patrocínio a visibilidade através da exposição de sua logomarca no material de promoção do evento, como peças publicitárias, banners, propaganda nos palcos, citação do locutor, além da possibilidade de distribuição de brindes e kits do patrocinador, por exemplo.

“É importante destacar que o Festival de Inverno é um evento de grande impacto no cenário cultural e artístico regional, devido à crescente participação de turistas e também de moradores, ampliando o público a cada ano e potencializando o desenvolvimento local. Para a realização de um evento deste porte, é necessária a participação e cooperação de empresas privadas, que poderão cumprir também o seu papel social, além dos benefícios agregados em exposição de sua marca”, destaca a diretora de Políticas Culturais, Marianna Gonçalves Carvalho.

Inscrição

Os interessados deverão encaminhar o formulário de inscrição devidamente preenchido com a documentação anexada, até 18h do dia 6 de julho de 2023, através do formulário-padrão, disponível no link: https://forms.gle/UvfWyhJDUGcJieSB7. Os proponentes deverão apresentar obrigatoriamente proposta de patrocínio preenchida, além de uma série de documentos exigidos no Edital, que está disponível para acesso no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (29), no site da Prefeitura www.pocosdecaldas.mg.gov.br ou neste link https://encurtador.com.br/dBNO3.

O Edital e seus anexos também estão disponíveis na Secretaria Municipal de Cultura e a equipe está à disposição para esclarecimentos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, no Espaço Cultural da Urca – Praça Getúlio Vargas, s/nº ou por meio do telefone (35) 3697-2335 (também Whatsapp) ou pelo e-mail secultpocos@gmail.com.