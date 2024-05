Polícia Militar recupera veículo roubado e apreende menor durante operação em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma ação da Polícia Militar na manhã de ontem, 01, resultou na recuperação de um veículo roubado e na apreensão de um menor de 14 anos, em Poços de Caldas. O incidente aconteceu na Rua Victor Emanuel Imesi, no Bairro Jardim Itamaraty II.

De acordo com informações, um motorista de aplicativo, de 68 anos, foi vítima de roubo enquanto atendia a uma chamada feita através do aplicativo. Ao chegar ao ponto de encontro combinado, o condutor encontrou dois indivíduos que embarcaram no veículo Hyundai/HB 20, de cor branca, e anunciaram o assalto, um deles armado com uma pistola. Após o roubo, os assaltantes fugiram em alta velocidade, abandonando o motorista na via.

A vítima, com auxílio de uma moradora local, prontamente acionou as autoridades policiais. As equipes em serviço iniciaram uma busca na região, contando com a colaboração do filho da vítima, que conseguiu rastrear o telefone celular para uma área rural no município de Caldas, MG.

Durante as diligências, os policiais localizaram uma residência onde um suspeito foi avistado, porém, este empreendeu fuga ao perceber a aproximação da viatura policial. No entanto, um menor de 14 anos foi abordado no local e, após uma chamada para o telefone da vítima, que tocou dentro da residência, confessou sua participação no crime.

Além da recuperação do telefone celular roubado, a busca na residência resultou na descoberta de diversos itens, incluindo uma motocicleta produto de roubo, um simulacro de arma de fogo, peças de espingarda, entorpecentes, documentos, entre outros objetos ilícitos. O menor infrator foi apreendido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico e posteriormente à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido.

O veículo roubado foi removido ao pátio credenciado pelo DETRAN-MG.

ALCO – 29º BPM