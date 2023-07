Aberto edital para entidades que desejam participar da Praça de Alimentação do Festival de Inverno

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social, lançou o Edital de Chamada Pública nº 006/2023, voltado para o credenciamento de Organizações da Sociedade Civil e/ou associações sem fins lucrativos, para a exploração da Praça de Alimentação do Festival de Inverno de Poços de Caldas 2023.

Durante a programação do Festival, haverá Praça de Alimentação no Parque Ecológico na Zona Sul, nos dias 15 e 16 de julho e no Parque Municipal Antônio Molinari, nos dias 21, 22 e 23/7.

O Edital foi publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (3), está disponível no site da Prefeitura www.pocosdecaldas.mg.gov.br ou neste link https://encurtador.com.br/chkuV, e também presencialmente, na Secretaria Municipal de Promoção Social (Avenida Mansur Fraya s/n), das 8h às 17h. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 35 3697-3022.

Podem participar do credenciamento as organizações da sociedade civil e/ou associações sem fins lucrativos devidamente inscritas em Conselho Municipal de sua área de atuação, para autorização de uso gratuito de espaço para exploração comercial de barracas durante o Festival de Inverno.

No Parque Ecológico da Zona Sul, serão destinadas 5 barracas de 4×4, nos dias 15 e 16/7, das 11h às 17h. Já no Parque Municipal Antônio Molinari, nos dias 21, 22 e 23 de julho, serão disponibilizadas 8 barracas, das 11h às 20h30. As entidades deverão obrigatoriamente comercializar pelo menos um prato típico da comida mineira.

As organizações interessadas deverão protocolar os documentos relacionados no edital até 9h do dia 07/07/2023, na sede da Secretaria Municipal de Promoção Social. Os envelopes devidamente protocolados serão abertos em sessão pública de habilitação e julgamento, na mesma data, a partir das 9h30.

Festival de Inverno

O Festival de Inverno de Poços de Caldas acontece de 8 a 23 de julho, com mais de 150 atividades que vão agitar a cidade, com muita música, teatro, circo, dança, exposições, cultura popular e recreação para todas as idades e gostos, na região central e também nos bairros.

Confira a programação completa: https://pocosdecaldas.mg.gov.br/festivaldeinverno/.