Ação educativa em saúde contempla mais de 3 mil alunos da rede pública de ensino

Alice Dionisio

Integrando as ações do Programa Saúde na Escola – PSE, de março a junho deste ano, o setor de Educação Ambiental, que faz parte da Vigilância Ambiental, na secretaria de Saúde em parceria com a secretaria de Educação, realizará ações educativas sobre a conscientização do combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças Dengue, Febre Chikungunya e Zika Vírus.

Ao todo serão contemplados com o projeto 66 unidades escolares, sendo 38 Centros de Educação Infantil, 25 Escolas Municipais e 03 Escolas de Educação para jovens e adultos.

As palestras educativas são lúdicas e interativas, trazendo de forma simples uma linguagem adequada e com apresentação de imagens bem coloridas, para que todos possam aprender e ajudar no combate ao mosquito transmissor da dengue e outras doenças, ao final de cada palestra é apresentado para elas amostras das larvas e do mosquito Aedes aegypti na forma adulta, para que todas possam ver e conhecer suas características e consequentemente repassar o que aprenderam para os colegas e familiares.

A Agente de Endemias e também Educadora Ambiental, Aretha Carneiro Corrêa falou sobre a contribuição do momento. “A ação contribui para a promoção, prevenção e atenção a saúde das crianças e jovens da rede pública de ensino. Ao final das palestras educativas nos CEI’s e unidades escolares é possível observar como todos ficam interessadas no assunto sobre a prevenção de doenças e eliminação dos criadouros, não deixando água parada, bem como nas amostras de larvas e do mosquito Aedes Aegypti, se tornam a partir dessa ação, Agentes Mirins no Combate à Dengue levando as orientações para os pais, amigos e toda comunidade.

O setor da Vigilância Ambiental ressalta que o Combate a Dengue é realizado durante todo o ano nas residências do município, através dos Agentes de Combate as Endemias e também nos vários Pontos Estratégicos existentes, e para que o município continue com índices baixos de infestação, são necessárias ações em parcerias e a colaboração de toda população local, não deixando água parada em seus domicílios.

Além do trabalho realizado nas escolas, a Secretaria de Saúde também ministras palestras para instituições educacionais públicas ou privadas e nas empresas. Para mais informações pelos telefones 3697-5977 ou 3697-5987.