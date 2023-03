Carro é lançado para fora da pista em acidente na Avenida João Pinheiro

A Polícia Militar foi compareceu à avenida João Pinheiro na noite de ontem (14), para atender uma ocorrência de acidente de trânsito.

De acordo com informações dos envolvidos, eles transitavam com seus veículos em direções opostas quando na altura da curva existente nas proximidades do ponto turístico Cachoeira Véu das Noivas, um deles perdeu o controle atingindo o outro veículo que foi lançado para fora da estrada vindo a cair em uma ribanceira.

A equipe dos Bombeiros compareceu ao local para prestar os primeiros socorros, mas os envolvidos não apresentavam lesões.

Os veículos tiveram danos generalizados, mas por não possuirem nenhuma irregularidade, foram liberados pelos condutores que providenciaram a remoção dos mesmos.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino

