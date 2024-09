Acidente fatal em Poços de Caldas: Jovem morre e passageira fica gravemente ferida

Na madrugada deste sábado, 14, um grave acidente de trânsito resultou na morte de um jovem de 23 anos e deixou uma jovem de 20 anos gravemente ferida na zona leste de Poços de Caldas. O acidente ocorreu por volta das 01h45 na Rua Pedro Augusto Cavini, no Jardim Ypê.

Segundo informações preliminares, o jovem, residente em São João da Boa Vista, estava pilotando uma motocicleta em alta velocidade quando colidiu com a traseira de um caminhão estacionado. O jovem faleceu no local.

A passageira, que é moradora de Poços de Caldas, sofreu fraturas múltiplas nas pernas, além de lesões no rosto e na boca. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada com urgência para a Santa Casa de Poços de Caldas.

A causa do acidente está sendo investigada pelas autoridades locais.

ALCO – 29° BPM

