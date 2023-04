Prefeitura seleciona entidades para a Festa do Trabalhador até o dia 19 de abril

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Prefeitura prorrogou o prazo da chamada pública para credenciamento e seleção de Organizações da Sociedade Civil – OSCs e Associações Sem Fins Lucrativos para a Festa do Trabalhador. As entidades vão ocupar as tendas, para fins de exploração comercial, no Parque Municipal Antônio Molinari e no Parque Ecológico na Zona Sul no dia 1º de maio, onde vai acontecer as festividades.

As instituições interessadas em participar da chamada pública devem protocolar a documentação necessária até as 17h da próxima quarta-feira, dia 19. As entidades devem ser sediadas em Poços de Caldas e devidamente inscritas em Conselho Municipal de sua área de atuação.

A abertura dos envelopes e a análise da documentação e seleção final das instituições a serem credenciadas vão ocorrer em reunião pública no dia 20 de abril, às 9h, na sede da Secretaria de Promoção Social, com a presença obrigatória das instituições que protocolaram a documentação e se inscreveram na presente chamada pública.

Mais informações: 3697-3022.