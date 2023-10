After do Paisagens Sonoras Festival acontece neste sábado no Mirante Santa Rita

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O After do Paisagens Sonoras Festival, que aconteceria originalmente no dia 14, mas foi cancelado devido ao Luto Oficial decretado pela Prefeitura Municipal na última semana, foi remarcado para este sábado, 21 de outubro, a partir das 15h, no Mirante Santa Rita, em Poços de Caldas.

O evento busca a dinâmica na troca de palcos e também fortalece a cultura de discotecagem, propondo uma nova ação de celebração pós-festival, que aconteceu em setembro, com uma programação gratuita que pretende mesclar bandas e DJs, de forma que as atrações se revezam sem pausas sonoras, sendo destinado ao público de todas as idades.

A partir de chamamento e parcerias com outros artistas, o After traz uma programação diferenciada, com shows de Denis e Matheus, Moonrib, Katana Crew, além das discotecagens dos DJs Isadbob, Lagunaz e Fubá.

A intenção é dar continuidade à proposta de mapear artistas que têm feito um trabalho de música autoral consistente e de qualidade dentro das vertentes (Pop, Rock, Nova MPB, Hip Hop, entre outros), entendendo ser possível um line-up diversificado, capaz de unir tribos e movimentar pessoas com diferentes gostos musicais, engajando o público com os diversos trabalhos apresentados.

Desta forma, o público é convidado a apreciar esta experiência sonora e visual, aproveitando o Mirante Santa Rita, que tem se destacado enquanto novo atrativo turístico e cultural da cidade, levando coolers, cangas, cestas de piqueniques para curtir a tarde de sábado.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DOS SHOWS:

15h Denis e Matheus

15h45 Isadbob b2b Lagunaz

16h30 Moonrib

17h15 DJ Fubá

18h Katana Crew

“Nossa ideia é fomentar o trabalho autoral de artistas locais, mesclando os shows ao vivo das bandas com outras sonoridades apresentadas pelos DJs, cativando os presentes ao levar para os espaços públicos uma proposta pensada com muito carinho, sem perder a sua qualidade técnica.”, comenta Lagunaz, idealizador do Festival.

Vale dizer que em caso de chuva a ação será remarcada, com data a ser divulgada oportunamente, uma vez que a estrutura do evento possui limitações e precisa que o dia esteja com condições climáticas favoráveis para sua realização.

O Paisagens Sonoras Festival é viabilizado através do patrocínio da Prefeitura de Poços de Caldas / Secretaria Municipal de Cultura, com produção de Chiara Carvalho / Carvalho Agência Cultural.

Para saber mais acompanhe as redes sociais @paisagensonorasfestival e @carvalhoagenciacultural.

SERVIÇO

Paisagens Sonoras Festival

Data: sábado, 21 de outubro de 2023

Horário: 15h às 18h30

Local: Mirante Santa Rita (Rua Jupiter, nº 1, Santa Rita, Poços de Caldas)

*Gratuito