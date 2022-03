PRF de Poços de Caldas prende homem com carro furtado

Durante a tarde de ontem (08), em Poços de Caldas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem e recuperou um veículo que havia sido furtado em São Paulo (SP).

Os policiais realizavam ação de combate ao crime no km 489 da BR-146, quando deram ordem de parada ao Fiat Uno Vivace.

No decorrer da fiscalização, foi constatado que o veículo estava com sinalização de furto, datada em 10/01/2022.

O motorista relatou que comprou o automóvel de um conhecido, não sabia do registro criminal, e estava com a posse dele desde outubro de 2021.

Diante do exposto, o condutor foi preso e encaminhado à Delegacia de Poços de Caldas para as demais providências.

