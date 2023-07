Alcoa Poços de Caldas está entre as melhores empresas para trabalhar em Minas Gerais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Classificação envolve 72 empresas de Pequeno, Médio e Grande Portes

A Alcoa Poços de Caldas foi eleita a 5ª melhor empresa para trabalhar no estado de Minas Gerais, na categoria de Grande Porte, de acordo com a classificação da GreatPlacetoWork (GPTW).

Além disso, a empresa ganhou como destaque na categoria Saúde Emocional. Reconhecimento para empresas que prezam pelo bem-estar e pela saúde mental dos seus colaboradores (as).

A conquista foi anunciada em um evento comemorativo, realizado terça-feira (28 de junho), em Belo Horizonte (MG). Fabio Martins (diretor de Operações), Brissa Cota (gerente de Controladoria), Sebastião Pontes (operador da Refinaria), Sandra Piva (operadora de Metal) e Graziela Loures (supervisora do time corporativo de Recursos Humanos) representaram a Alcoa no evento.

“Não há dúvidas de que essa conquista reflete o que vivemos diariamente em nosso local de trabalho. A Alcoa é uma empresa que se importa com as pessoas e esperamos, cada vez mais, construir, juntos, um ambiente diverso, seguro e que possibilite desenvolvimento e aprimoramento contínuo para todos e todas”, disse Fabio Martins, agradecendo aos 1.200 colaboradores e colaboradoras e à comunidade que participam dos 58 anos de história da Alcoa.

Para participar do evento, que está em sua 10ª edição do ranking de Minas Gerais, a companhia passou por uma ampla avaliação de critérios que envolvem práticas de Recursos Humanos, projetos, ações e benefícios, além de uma pesquisa de clima organizacional respondida por colaboradores(as). Este é o segundo ano consecutivo que a Alcoa é reconhecida ranking de Minas Gerais. Fazem parte da classificação 72 empresas nas categorias Pequeno, Médio e Grande porte.

“Estar no ranking valida as nossas iniciativas para a construção de um ambiente seguro física e emocionalmente, onde nossas pessoas podem ser quem realmente são”, reforça Ana Cavalcanti, gerente de Recursos Humanos – Operação de Poços de Caldas e Functions Brasil.

Sobre a GPTW

GPTW é a sigla para GreatPlacetoWork, que significa Melhores Lugares para Trabalhar em português. É um certificado criado pelo jornalista Robert Levering na década de 80, que reconhece as empresas que possuem uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação. Além de ser consultorias para empresas que querem as pessoas no centro das suas estratégias de negócios e apoia organizações a obterem melhores resultados. A instituição já certificou e reconheceu melhores ambientes de trabalho em 97 países.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo Eco Source.

A Companhia adota medidas para ampliar seu legado positivo. Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 30 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.