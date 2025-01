Alcoa Poços de Caldas abre inscrições para o Programa ACTION 2025

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Iniciativa incentiva o trabalho voluntário e beneficia instituições sociais de cinco municípios da região

Poços de Caldas, janeiro de 2025 – As inscrições para o ACTIONs, Programa de Voluntariado do Instituto Alcoa, realizado pela Unidade de Poços de Caldas (MG), já estão abertas. A iniciativa promove ações voluntárias com o apoio de colaboradores em cinco municípios onde a empresa está presente.

As inscrições estão abertas a partir de hoje, 6 de janeiro, e vão até o dia 6 de fevereiro de 2025. Podem participar organizações formalizadas e sem fins lucrativos que estão localizadas e/ou beneficiem as comunidades de Poços de Caldas, Caldas e Andradas (MG), além de Divinolândia e São Sebastião da Grama (SP).

“O ACTION é uma iniciativa comunitária da Alcoa, onde voluntários se comprometem a dedicar pelo menos quatro horas de serviço. O programa traz benefícios significativos para a instituição que recebe a ajuda e, por extensão, para toda a comunidade”, explica Fabio Costa, coordenador de Relações Comunitárias da Alcoa Poços de Caldas.

A seleção das instituições será realizada pela Equipe Líder de Relações Institucionais (ELRI), formada por colaboradores da unidade de Poços de Caldas, e pelo Conselho Consultivo de Relações Comunitárias (CCRC) da Alcoa, composto por representantes das comunidades onde a companhia atua. Para que as ações sejam realizadas, o Instituto Alcoa fará previamente a verificação documental das organizações, que devem estar de acordo com as exigências da instituição. Após a conclusão de todas as etapas necessárias, inclusive a ação voluntária, a instituição beneficiada receberá ainda uma doação de R$ 15 mil do Instituto Alcoa.

“Além de contribuir para o bem-estar das comunidades, os ACTIONs também promovem o espírito de equipe e o engajamento dos colaboradores da Alcoa, que têm a oportunidade de trabalhar juntos fora do ambiente corporativo, desenvolvendo habilidades de liderança e colaboração”, afirma Costa.

Hilda Faria, coordenadora do Lar da Criança de Divinolândia (SP), conta que a instituição recebeu um ACTION em dezembro e que a ação foi essencial para auxílio nas despesas de final de ano. “Temos parceria com a Alcoa há 20 anos, a primeira ação foi realizada em 2004 e conseguimos adquirir o mobiliário para o refeitório e a sala de vídeo”, relata.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo link: https://forms.office.com/r/kEFWRCP5rZ

Edições do ACTION em 2024 beneficiaram nove instituições

Em 2024, o programa contou com 282 participações voluntárias que beneficiaram nove instituições sociais, impactando positivamente mais de 2.500 pessoas. As organizações receberam ainda R$ 135 mil para a realização de diferentes tipos de melhorias. São elas: Galpão das Artes (Fundação Gota de Leite), Escola Municipal Dr. Pedro Afonso Junqueira, CEI Conceição Aparecida Miguel e Casa do Menor Dr. Ednan Dias, em Poços de Caldas (MG); Divinolândia Que Te Quero Bem – DIQBEM, Instituto Social de Esporte, Cultura e Lazer Criança Ativa e Lar da Criança, em Divinolândia (SP); Projeto Arco-íris, em Caldas (MG) e APAE, em Andradas (MG).

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com mais de 1.400 funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.



Sobre o Instituto Alcoa

Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é um instituto empresarial sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas, em Minas Gerais; São Luís, no Maranhão; e Juruti, no Pará, a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais.

Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em Educação e Geração de Trabalho e Renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).