Alcoa promove palestra sobre Desenvolvimento sustentável e o papel da Comunicação

Evento reuniu profissionais da imprensa de Poços de Caldas e região

A Alcoa Poços de Caldas promoveu, em 4 de junho, um bate-papo com a imprensa da cidade e da região sobre “Desenvolvimento Sustentável e o Papel da Comunicação”, com Danilo Maeda, diretor-Geral da Beon, consultoria especializada em ESG – sigla em inglês para assuntos ambientais, sociais e de governança. O momento reuniu cerca de 40 profissionais de veículos de rádio, televisão, portais, jornais e assessoria de comunicação, em celebração ao Dia da Imprensa, comemorado em 1º de junho.

A palestra abordou tópicos sociais, como desigualdade e combate à fome, e também aspectos ambientais, especialmente pautados por mudanças climáticas, biodiversidade e proteção de recursos naturais. “É importante que os comunicadores, pessoas que exercem a função de levar informação de qualidade, promovam maior engajamento da sociedade civil nessa agenda que pode parecer distante, mas afeta a vida de todos”, destaca Danilo.

“Precisamos discutir desenvolvimento sustentável porque significa a preservação da vida humana. Conectar isso com o jornalismo é muito relevante, pois a imprensa tem o papel fundamental de disseminar este tipo de informação para as pessoas”, avalia Wiliam de Oliveira, assessor de Comunicação do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Poços de Caldas (DMAE).

Maria Cristina Gonçalves, gerente de Relações Externas e Comunicação da Alcoa Poços de Caldas, explica que o engajamento com a imprensa já faz parte do calendário anual de eventos da empresa e está em sua segunda edição. “Nosso objetivo é agradecer a importância do papel destes profissionais para nossas comunidades. Além do reconhecimento, aproveitamos a oportunidade para proporcionar uma palestra com um assunto atual e de interesse para este público”.

Felipe Avelino, jornalista da Rádio Nova Brasil Mantiqueira, de Andradas (MG), agradeceu o convite da Alcoa e a oportunidade de se encontrar com colegas da região. “Foi muito importante essa confraternização e o aprendizado com uma pessoa capacitada”, conclui.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com 1.047 funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio. Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource.

Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo. Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

