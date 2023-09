Imprensa de Poços de Caldas e região participam do Alcoa de Portas Abertas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Iniciativa teve como objetivo fortalecer a relação entre a Alcoa e imprensa

Profissionais de veículos de comunicação de Poços de Caldas e região participaram do programa Alcoa de Portas Abertas, exclusiva para a imprensa, na manhã de quarta-feira, 27 de setembro, na unidade de Poços de Caldas. Na oportunidade, o grupo conheceu processos, infraestrutura e iniciativas da Companhia, principalmente com relação à sustentabilidade.

A visita teve início no escritório, onde Rodrigo Acúrcio, engenheiro de Processo da Refinaria, apresentou como são produzidos e utilizados todos os produtos da empresa. Os participantes também conheceram as ações desenvolvidas com as comunidades locais por meio do Instituto Alcoa, da Alcoa Foundation e da própria localidade.

Um tour pela fábrica também fez parte da programação. Os profissionais puderam tirar dúvidas e conhecer, na prática, as atividades executadas nas áreas de Mineração, Refinaria e Metal, bem como o Filtro Prensa – tecnologia para a disposição de resíduos secos -, além das Áreas de Resíduos de Bauxita (ARBs).

Maria Cristina Gonçalves, gerente da área de Relações Externas e Comunicação, destaca a importância de manter um bom relacionamento com os profissionais de mídia. “A imprensa é fundamental não só para informar, mas também para promover reflexão e conscientização sobre a sociedade. Temos um excelente relacionamento com os canais da região e sabemos da sua importância para que as pessoas possam conhecer cada vez mais o trabalho da nossa Companhia”.

Os participantes avaliaram a visita positivamente. “Foi muito importante e esclarecedor. Fiquei surpreso ao conhecer as novas tecnologias empregadas na fabricação do alumínio. Confesso que não tinha ideia da dimensão da transformação e fiquei satisfeito com o que vi, ainda mais pela mudança para melhor, em se tratando do meio ambiente”, disse o jornalista José Carlos Polli, do Blog do Polli.

Rodrigo Costa, apresentador do Jornal da Manhã da Jovem Pan Poços e Diretor de Jornalismo da TV Plan, elogiou o funcionamento da planta, a cultura organizacional e o tratamento aos colaboradores. “A visita me surpreendeu positivamente em todos os aspectos. No geral, a experiência foi valiosa e agregou conhecimento prático – algo extremamente importante para nós jornalistas”, conclui.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio. Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a companhia destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco. A tecnologia aplicada neste equipamento é referência para a indústria do alumínio internacionalmente, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.