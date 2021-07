Pessoas a partir de 49 anos começam a receber vacina contra Covid em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A vacinação contra COVID-19 das pessoas com 49 anos, começa nesta terça-feira (06). Os profissionais do ensino superior, ensino profissionalizante e Ensino de Jovens e Adultos – EJA, a partir de 18 anos, também continuam recebendo o imunizante.

Todas as pessoas devem levar comprovante de residência para a vacinação.

Vacinação das pessoas com 49 anos:

• Para imunização é necessária apresentação de um dos seguintes documentos: Identidade, CPF, Cartão do SUS, Carteira de Vacinação.

Vacinação dos profissionais do Ensino Superior a partir de 18 anos:

– Todos os Professores que atuem no Ensino Superior

– Profissionais do setor administrativo (Secretaria).

– Profissionais do setor Operacional (Serviços gerais, merendeiras, auxiliar de cozinha ) que atuam em instituições de ensino superior.

• Deverão receber a vacina, mediante apresentação de documento que comprove sua vinculação ativa como professor, administrativo ou operacional. (Holerite+ declaração fornecida pela unidade + carteira de trabalho) e comprovante de residência.

Confira os locais de Vacinação:

–Drive Thru no Complexo e atendimento a pé na Urca– 08h às 17h

– UBS Regional Leste – Rua Cecília Fischela, 63 – Estância São José – 08h às 15h

– UBS Regional Sul – Av. Antonio Marinoni, 125 – São Sebastião – 08h às 15h

– UBS Jd. Country Club – Rua José Mendonça 131 – Jd. Country Club – 08h às 15h – PSF Parque Esperança 2 (novo local) – Rua Lázaro de Lima, 280 – 08h às 15h

– PSF Parque Esperança 2 (novo local) – Rua Lázaro de Lima, 280 – 08h às 15h