Foragido da justiça é capturado no centro de Poços de Caldas

Em uma ação preventiva realizada na noite de ontem, 30, às 21h57min, a Polícia Militar recebeu informações do Serviço de Inteligência sobre a presença de um indivíduo foragido da justiça nas proximidades de uma loja de conveniência, localizada na Rua Santa Catarina, no Centro de Poços de Caldas.

Com base nas características fornecidas, a equipe policial conseguiu efetuar a abordagem do suspeito, um homem de 25 anos, nas imediações do Mercado Municipal. O indivíduo foi imediatamente informado sobre o teor do mandado de prisão em seu desfavor e, posteriormente, conduzido à presença da Autoridade de Polícia Judiciária para as devidas providências legais.

ALCO – 29° BPM