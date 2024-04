Guarda Municipal promove curso regional sobre motopatrulhamento

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Guarda Civil Municipal de Poços de Caldas está promovendo um curso de Motopatrulhamento, com participação de integrantes das guardas dos municípios de Santa Rita do Sapucaí, Guaxupé e Andradas. O curso teve início na segunda (15) e segue até quinta, 18, nas dependências da sede da GCM, nas instalações da antiga Fepasa/Mogiana.

O curso tem por objetivo capacitar os guardas, por meio de aulas teóricas e práticas, para o motopatrulhamento no atendimento a ocorrências e situações emergenciais, bem como prática de pilotagem, escolta, entre outros. No total, são 25 participantes, orientados pelos instrutores GCM Classe Especial Ednaldo José da Silva e GCM Eder Murilo Vieira, ambos da cidade de Indaiatuba (SP), com amplo conhecimento no setor.

Segundo o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu, também estão recebendo o treinamento

os agentes de trânsito que atuam no patrulhamento com motos. “A meta é padronizar os atendimentos realizados por motopatrulhamento dentro da Secretaria de Defesa Social, tanto dos agentes de trânsito como dos guardas municipais, beneficiando toda a comunidade que recebe este tipo de atendimento, com profissionais cada vez mais capacitados”.

As aulas teóricas da capacitação acontecem na sede da GCM e as práticas em diversos locais, como no entorno do estádio Ronaldão, no Parque Ecológico e no Country Club (em área delimitada) e no entorno do antigo Thathersall

Para o diretor da Guarda Civil Municipal de Poços, Inspetor Marcelo Gavião Bastos, a busca de aprimoramento é uma constante dentro da corporação. “Para isso, contamos com o incentivo da atual administração, por meio da Secretaria de Defesa Social. Ano passado foram seis cursos e este ano já estamos no segundo. E ainda virão muitos outros em 2024, sempre com instrutores que são referência no Brasil. O objetivo é que nossos guardas estejam sempre prontos para agir com capacidade e no rigor da lei. E que a população veja no guarda municipal um profissional cada vez mais apto no desenvolvimento de suas funções”.