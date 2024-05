Instituições Assistenciais participam da Festa de São Benedito com venda de Doces tradicionais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A tradicional Festa de São Benedito é um evento imperdível que combina cultura e devoção, ocorrendo de 1 a 13 de maio na Igreja de São Benedito. Este ano, a festividade será ainda mais especial, contando com a colaboração de doze instituições assistenciais locais. Com a autorização da secretaria de Serviços Públicos, essas entidades terão a oportunidade de vender uma variedade de doces tradicionais, como cocada, maçã do amor, coquinho, frutas cobertas de chocolate, doce de leite, quebra-queixo e pé de moleque. Os doces estarão disponíveis em barracas padronizadas, que utilizam um sistema de fichas para facilitar a compra e garantir uma experiência unificada e acessível para todos os visitantes.

No ano passado, o evento foi um sucesso, com mais de 70 mil doces vendidos. Este ano, segundo o secretário de Serviços Públicos, Celso Donato, há uma grande expectativa de que as vendas e arrecadações ultrapassem os recordes anteriores, especialmente porque a festa se estenderá por dois finais de semana e se encerrará em uma segunda-feira, dia 13, criando um feriado prolongado.

As instituições participantes este ano incluem o Asilo Vinha do Senhor, Associação Bem Viver de Apoio à Comunidade, Associação Beneficente de Apoio a Comunidade, Associação Beneficente Fonte de Vida Nova, Associação Círculo de Arte com Ciência, Associação Criança Feliz, Associação de Assistência aos Deficientes Visuais de Poços de Caldas – AADV, Associação de Promoção Humana e Ação Social – APHAS, Casa do Caminho, Casa do Menor Dr. Ednan Dias, Associação Regional de Assistência ao Paciente Oncológico e Instituto A de Apoio aos Autistas e Famílias.

Estas instituições não só beneficiam da arrecadação, mas também recebem um treinamento especializado da secretaria de Serviços Públicos e da Vigilância Sanitária para garantir a qualidade e segurança dos alimentos vendidos.

A secretaria de Serviços Públicos enfatiza que a venda ambulante não autorizada será proibida, assegurando que todo o suporte e visibilidade sejam dedicados exclusivamente às instituições credenciadas. Este evento não só celebra a rica cultura e tradição religiosa, mas também fortalece a comunidade local através do apoio às instituições benéficas envolvidas.