Polícia Civil de Minas Gerais prende suspeito de latrocínio em Poços de Caldas

Na manhã desta terça-feira (30), a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e da Agência de Inteligência Policial de Poços de Caldas, efetuou a prisão de um homem de 31 anos. O mandado de prisão foi expedido contra ele sob a acusação de ter participado de um latrocínio, ocorrido na zona rural da comarca de Caldas/MG, em conjunto com outros dois indivíduos.

O crime em questão teve lugar em 15/11/2023, resultando na morte da vítima, um homem de 66 anos, em 27/11/2023, devido a traumatismo torácico. Antes de falecer, a vítima forneceu declarações que incriminavam o suspeito agora detido, relatando tê-lo avistado rondando sua residência antes do trágico evento.

É importante destacar que os autores do crime torturaram a vítima durante o roubo, utilizando velas para queimar seu corpo e infligindo-lhe severas agressões. Além disso, o suspeito em questão possui outros registros de indiciamentos por violência doméstica.

Após os procedimentos de Polícia Judiciária, o suspeito foi encaminhado ao Sistema Prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para responder pelos seus atos.

