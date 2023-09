Câmara recebe exposição fotográfica em homenagem ao Dia Municipal das Bandas e Fanfarras

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Câmara de Poços recebe, pelo segundo ano consecutivo, uma exposição fotográfica em alusão ao Dia Municipal das Bandas e Fanfarras, celebrado em 10 de setembro. A mostra está no Legislativo a pedido do vereador Wellington Paulista (União Brasil) e reúne imagens de bandas marciais e fanfarras durante eventos na cidade. Todo o trabalho foi organizado pelo presidente da União das Bandas e Fanfarras Leandro Amantéa Ragnoli e pelos instrutores Wellington de Freitas e Elias de Araújo.

O Dia Municipal das Bandas e Fanfarras foi instituído através de lei e consta no Calendário Comemorativo e de Eventos de Poços. A data presta uma homenagem a Victor Cardinalli, que foi precursor da cultura das Bandas e Fanfarras e instrutor de diversas bandas, entre elas a Banda Marcial do Colégio Marista.

Para o vereador Paulista, que também foi o proponente da sessão especial que homenageou a União das Bandas e Fanfarras, através dos instrutores, alunos e ex alunos, é preciso sempre buscar o reconhecimento e a valorização do trabalho desenvolvido por todos os envolvidos. “São diversas pessoas que fazem um trabalho fantástico à frente das bandas e fanfarras e, pelo segundo ano, a Câmara inaugura essa exposição que retrata parte da história de um projeto tão importante. Aproveito a oportunidade para parabenizar a Secretaria de Educação pelo belo desfile e isso é fruto de muito trabalho, dedicação, amor e carinho. O Legislativo abre as portas, mais uma vez, para mostrar à população uma trajetória de destaque das bandas e fanfarras”, disse.

O presidente Leandro Amantéa falou sobre os eventos realizados, em 2023, em comemoração ao Dia das Bandas e Fanfarras. “Ficamos muito felizes por ter sido aprovado nesta Casa o Dia Municipal das Bandas e Fanfarras, em homenagem póstuma a Victor Cardinalli. Este ano começamos, na semana passada, com a sessão solene e estamos aqui na abertura. Tenho um prazer muito grande de anunciar que, no mês que vem, umas quatro ou cinco bandas aqui de Poços, com o apoio da Secretaria de Educação com relação ao transporte, vão disputar o campeonato mineiro de bandas. Há muito tempo não disputávamos campeonatos desse tamanho e vamos estar em várias categorias diferentes. Isso é muito importante, pelo que vocês viram no 7 de setembro, o show que as bandas deram, a possibilidade da gente trazer títulos para Poços é muito grande. E a gente quer encerrar esse ano de comemorações lá em dezembro, no dia 10 teremos o 1º campeonato nacional que vai ser sediado em Poços”, afirmou.

A abertura da exposição, realizada nesta terça-feira (12), contou com a presença de vereadores, integrantes da União das Bandas e Fanfarras, da secretária de Educação Maria Helena Braga e de Victor Gabriel Cardinali, filho de Victor Cardinali. A mostra segue no saguão de entrada da Câmara pelos próximos dias e as visitas podem ser feitas das 12h às 18h.