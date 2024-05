Adolescente é detido por direção perigosa em Poços de Caldas

Na noite desta segunda-feira, 29, por volta das 23h23min, uma operação conduzida pela Polícia Militar de Poços de Caldas resultou na apreensão de um adolescente de 17 anos por direção perigosa de uma motocicleta.

Durante o patrulhamento de rotina, os policiais flagraram uma motocicleta Yamaha/YBR, de cor preta e placa local, que estava estacionada na faixa de rolamento da via, com o adolescente ao volante e mais dois indivíduos.

Ao perceberem a presença da viatura, um dos passageiros, de 18 anos, assumiu rapidamente a posição na garupa, enquanto o condutor acelerava o veículo, chamando a atenção das autoridades. Iniciou-se então uma perseguição pela equipe da Polícia Militar.

A situação se agravou quando, no cruzamento das Avenidas Santo Antônio e Antônio Carlos, a motocicleta ultrapassou o sinal vermelho do semáforo. Apesar da ordem de parada emitida pela equipe policial, o condutor desobedeceu, aumentando ainda mais a velocidade.

Por fim, próximo à Rua Major Martinho Mourão, o condutor resolveu parar a moto. Os policiais desembarcaram para abordagem, porém, ao ser instruído a sair do veículo, o adolescente acelerou novamente em direção a um dos policiais. Diante do perigo iminente, os policiais se viram obrigados a utilizar disparos de elastômero de uma espingarda calibre 12, mirando na perna direita do condutor para conter a ação.

Após constatar que o condutor não possuía habilitação e que a motocicleta estava em péssimo estado de conservação, foram realizadas autuações e a remoção do veículo. O adolescente, após receber cuidados médicos devido a ferimentos leves na perna, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.

ALCO – 29º BPM

