Aluno de Arquitetura e Urbanismo do Campus Poços de Caldas vence renomado concurso nacional da área

Renato Togni (27) foi premiado na modalidade estudante com o projeto “Cozinha Umbu: celebrando a brasilidade”

O aluno Renato Togni, do nono período do Curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas Poços de Caldas, foi premiado na 27ª Edição do Prêmio Deca, um dos concursos mais tradicionais e renomados da área no Brasil. Na disputa, concorreram arquitetos e designers de interiores, além de estudantes de todas as regiões do país.

Renato venceu na modalidade estudante, categoria Cozinha Residencial – Projeto 3D, com o projeto intitulado “Cozinha Umbu: celebrando a brasilidade”. De acordo com o aluno, o objetivo da proposta foi representar características do Brasil, com a própria utilização do termo “umbu”, fruta típica da caatinga.

“A cozinha personifica a identidade brasileira, integrando elementos naturais e um design que se harmoniza com o entorno. A madeira e o MDF verde bandeira destacam-se, trazendo calor e cor ao ambiente. É um convite à conexão com a natureza e cultura brasileira, celebrando suas diversidades através da gastronomia e da hospitalidade”, afirma o estudante.

Renato criou o projeto especificamente para concorrer ao prêmio. “Um amigo que faz estágio comigo falou sobre a premiação e me incentivou a elaborar um projeto. A partir daí muitas pessoas continuaram a me incentivar e, todo dia, eu tirava um tempo no estágio para me dedicar ao projeto. Se um dia eu duvidei, agora, tudo mostra que estou no caminho certo. É um tijolinho que todos querem colocar no seu castelo”, conclui.

De acordo com o estudante, o ponto forte da proposta é a vertente conceitual, construída por ele próprio: “Geralmente, no mercado, trabalhamos com algumas ‘amarras’, mas em um concurso como este, onde podemos ter a liberdade criativa, é uma oportunidade maravilhosa. Criar e trabalhar com um conceito próprio é muito importante para instigar nossa criatividade como arquiteto.”

Conforme o coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Campus Poços de Caldas, Prof. Dr. Leandro Letti da Silva Araújo, a premiação no Deca representa um reconhecimento significativo para o curso e na formação do estudante. “Para o curso, o prêmio pode elevar sua reputação e visibilidade, destacando a qualidade da educação oferecida. Para o estudante, o prêmio é uma validação de suas habilidades e criatividade. Além disso, é uma forma de aplicação prática dos conhecimentos adquiridos na universidade e uma oportunidade de contribuir para o debate e inovação no campo da arquitetura”, destaca o professor.

No total, o concurso premiou dez projetos: sete destinados às propostas submetidas por profissionais e três por estudantes. O júri foi composto por especialistas renomados das áreas de Arquitetura e Design Contemporâneo de todo o Brasil. A entrega oficial do prêmio ocorrerá nos dias 12 e 13 de agosto, na cidade de São Paulo.