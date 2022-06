“Arraiá na Praça” começa nesta quinta-feira, no Parque Municipal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com objetivo principal em oferecer maior organização e segurança para o fluxo de pessoas, na entrada do Parque Municipal Antônio Molinari durante os dias de festa do “Arraiá na Praça 2022”, a rua Senador Salgado Filho estará interditada para veículos, durante horário específico. A interdição se fez necessária, a partir da solicitação das autoridades competentes pela segurança pública e que estarão durante todo o evento, realizando o monitoramento no local.

A entrada aliás, será exclusiva pelo portão localizado na rua citada, bem em frente ao Country Club. A rua estará interditada para o tráfego de veículos no trecho entre a rua São José, e a Av. Francisco Jesualdi.

Confira os dias e horários de interdição na rua Senador Salgado Filho:

quinta-feira (23) – Interdição das 19h30 às 00h30

sexta-feira (24) – Interdição das 19h30 às 00h30

sábado (25) – Interdição das 14h às 00h30

domingo (26) – Interdição das 14h às 23h