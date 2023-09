Arte Ziriguidum comemora 20 anos com exposição coletiva, show e lançamento de coleção de roupas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O evento conta com a exposição Lugar no Mundo, show de Leo Love, e inauguração da Loja de objetos de arte e presentes

Acontece no dia 16 de Setembro, das 15h às 21h, o evento comemorativo que celebra os 20 anos do Arte Ziriguidum. São duas décadas de movimentos em favor da arte e da cultura em nossa cidade, marcadas com o crescimento do setor, refletindo sua importância social, humana e econômica.

Em comemoração à data tão significativa, será realizado um evento com misturas que retratam o Arte Ziriguidum. Entre eles, a exposição coletiva Lugar no Mundo, com curadoria de Dalmoni Lydijusse; música com Leo Love, desfile de roupas, além do ambiente sempre agradável, que promove encontros e experiências artísticas que atravessam a memória, os afetos e o paladar de quem frequenta e conhece o local.

Para que possam levar um pouco dessa vivência para casa, acontece no evento o lançamento de produtos e presentes comemorativos, que compõem a coleção Você com Ziriguidum.

O evento está sendo organizado pelas produtoras e artistas Dalmoni Lydijusse, Danielle Vilas Bôas, Aline Bueno, Maria Blasi, Eunice Lydijusse e Tânia Cristina Pereira.

EXPOSIÇÃO LUGAR NO MUNDO

A exposição apresenta trabalhos de Aline Bueno, Ana Paula Franco Siqueira, André Prado, Cida Benedito, Danielle Vilas Bôas, Eni Sulanita, Esther Cervini, Fernanda Corrêa Lima, Genara Prata, João Brígido, Katia Ostermayer, Maria Stella Cortes de Bom, Maurício Kaschel e Rafael Junqueira.

Os artistas representam pessoas que estão ou estiveram envolvidas com o espaço do Arte Ziriguidum, e que viveram a experiência de terem seus mananciais poéticos instigados. Dalmoni Lydijusse, artista plástica, mentora e proprietária do espaço cultural, é curadora desta exposição e diz sorridente “Está tudo tão maravilhoso, eu vejo a qualidade do trabalho dessas pessoas como a amostra de seus ensimesmamentos, dentro de um caminho que vai de encontro com o que vejo da arte contemporânea nos grandes centros”

COLEÇÃO VOCÊ COM ZIRIGUIDUM

Estarão à venda no local a coleção de roupas, acessórios, objetos e presentes, especialmente desenvolvida para a data pela equipe Ziriguidum, e também em parceria com marcas da nossa cidade. As roupas são estampadas com recortes das obras da exposição “Produto Disruptivo”, de Dalmoni Lydijusse.

Você Com Ziriguidum é um convite à expressão autêntica, com alegria, criatividade e o conforto que abraça.

SHOW COM LEO LOVE

Pela primeira vez no Ziriguidum e com um repertório genuinamente brasileiro, Leo é, sem dúvida, apaixonado pela vida e por suas origens. Como o pai, mais que querido por onde chega, Leo é filho do nosso inconfundível Vandu, músico da cidade conhecido pelo carisma, humildade e pela voz tão presente. E que presente para nós, contar com Leo que canta com a mesma sensibilidade com que vive!

INFORMAÇÕES E SERVIÇO

16 de Setembro de 2023

15h Às 21h

Rua Ouro Preto, 102, Centro

Poços de Caldas, MG

Entrada franca

Telefone: (35) 99194-3534

Instagram: @arteziriguidum