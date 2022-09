Avenida Irradiação recebe obras de melhorias

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O prolongamento da Av Irradiação, localizada na região central da cidade, entrou em uma nova fase de obras. Nesta semana, teve início a construção de meios-fios e sarjetas. Na sequência, acontece a execução da base e aplicação de asfalto. O projeto prevê ainda uma rotatória nas esquinas das ruas Barão do Campo Místico; José Amaral e Av. Irradiação. A expectativa é de que o trabalho seja concluído ainda neste semestre.

Toda a intervenção no prolongamento da Av Irradiação está sendo realizada com mão de obra, materiais e equipamentos próprios da Prefeitura. O serviço de canalização de águas pluviais, executado pelo DMAE, está com 80% das obras concluídas, restando apenas o trecho referente aos terrenos onde houve desapropriação. Os 20% restantes também devem ser concluídos ainda no mês de setembro.

O novo trecho da Av. Irradiação vai contar com pista única, de 9 metros de largura e calçadas, com iluminação lateral, a ser executada pelo DMED. O local receberá ainda um novo paisagismo. A obra vai proporcionar a interligação das ruas José Amaral com Expedicionários, e no futuro vai também interligar com a rua Rio Grande do Norte. A intervenção viária irá refletir na mobilidade urbana com a diminuição do fluxo de veículos na rua Barão do Campo Místico e a redução do percurso e consequentemente maior rapidez para o acesso à área central, pelos moradores dos bairros adjacentes.