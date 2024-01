Compete Minas disponibiliza R$ 100 milhões para empresas e universidades

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O governo do estado de Minas Gerais realiza, na próxima segunda, em Poços de Caldas, uma reunião para divulgar oportunidade de acesso a recursos financeiros não reembolsáveis para projetos de empresas, cooperativas, startups e universidades que queiram inovar em qualquer setor no estado de Minas Gerais. O encontro acontece no dia 29 de janeiro, a partir de 16:30h, no Águas Hotel, na rua Paraná,111, com entrada gratuita e aberta a todos os interessados. O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet).

Os recursos são investidos por meio do programa COMPETE MINAS, um programa inovador do governo estadual que inclui a abertura de dois editais no valor integral de R$ 100 milhões para apoiar projetos de inovação nas empresas. O objetivo é estimular a competitividade de empresas mineiras e estreitar as relações entre universidades e instituições de pesquisa com o setor privado.

Para explanar sobre o programa, estarão em Poços o subsecretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Bruno Araújo e o superintendente de Pesquisa e Tecnologia, Lucas Mendes. Pela Prefeitura de Poços, participam o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins , além de demais membros do secretariado municipal e equipe da Sedet.

Esta é a segunda vez que o evento é realizado em Poços. Ano passado, dois projetos foram selecionados: um para o desenvolvimento de produtos automotivos inovadores, da Pradolux, e outro de desenvolvimento de faróis automotivos e agrícolas com tecnologia em LED, da Luxparts. No total, foram destinados R$ 2 milhões.

Para o secretário Franco Martins, esta será mais uma oportunidade para que os empreendedores possam ter suas ideias concretizadas, por meio de acesso a recurso financeiro não reembolsáveis do governo do Estado, e apoio da Sedet, consolidando Poços no mapa da inovação e de novos investimentos do estado de Minas Gerais.