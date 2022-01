Prefeitura realiza leilão de bens inservíveis

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), desta segunda-feira (24), o comunicado com referência ao Leilão Nº 001-SMAGP/21, cujo objeto é a “Alienação de Bens Inservíveis do Município”. O Leilão Público a ser realizado através do Departamento de Suprimentos, do tipo maior lance e oferta, está marcado para o dia 11 de fevereiro de 2022, às 8h30, no pátio da Seção de Frotas de Veículos da Prefeitura, localizado à Rua José Bernardo n° 725, Jardim Novo Mundo.

São itens entre veículos, maquinários, pneus, eletrônicos e sucata. Os bens se tornam inservíveis, pelo uso prolongado, ou seja, quando não mais deva ser utilizado na Administração, por se tornar técnica e/ou economicamente superado, a juízo da autoridade competente. Trata-se também da necessidade contínua da Administração a fim de renovar os bens que utiliza para a prestação dos serviços públicos com qualidade e eficiência.

Poderão participar do leilão: Pessoas físicas, maiores de idade e/ou emancipadas, munidas da cópia RG (documento de identidade), devidamente autenticada; e Pessoas Jurídicas, munidas dos seguintes documentos: Cartão do CNPJ, e Contrato social devidamente registrado.

As propostas serão fornecidas na forma de lances verbais, a partir do preço mínimo de arrematação de cada lote.

Os interessados em obter cópia do Edital e respectivos anexos com os lotes e regras específicas, podem acessar aqui, ou comparecer ao Departamento de Suprimentos, situado na Rua Pernambuco nº 265 térreo, Centro, até o dia anterior à data do leilão (10/02/2022).

Quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, poderão ser obtidos na Seção de Controle Patrimonial, situado na Rua Minas Gerais nº 664, sala 106, Centro, ou através do telefone (35) 3697-2043.