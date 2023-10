Prefeitura alerta para golpe da falsa pesquisa de vacinação que clona whatsapp

A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Saúde, alerta a população para uma tentativa de golpe aplicada no WhatsApp, que visa clonar o aplicativo. Golpistas têm feito ligações pedindo informações sobre o número de doses de vacina contra Covid-19 recebidas, entre outras perguntas.

Durante a conversa, o criminoso pede para que o aliciado informe um código formado por 6 dígitos que são enviados por SMS. O argumento utilizado pelos golpistas é que o código serviria para confirmar no sistema a pesquisa realizada.

Com os números o golpista consegue ter total acesso a conta de WhatsApp do usuário, em seguida, eles conseguem se passar pela vítima e pedir empréstimos de dinheiro a parentes e amigos, roubar dados e aplicar outros golpes.

Caso receba essas ligações ou mensagens pelo celular, a orientação é não fornecer nenhum dado e denunciar às autoridades competentes. Fique atento, busque informações nos canais oficiais da prefeitura.

Caso tenha sido enganado, avise seus contatos telefônicos e procure a delegacia para registrar um boletim de ocorrência.

