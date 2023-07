Unimed Poços encerra o mês de junho com “Arraiá Viver Bem”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na última sexta-feira, dia 30 de junho, a Unimed Poços de Caldas promoveu um animado Arraiá do Viver Bem, no Centro de Atendimento Unimed (CAU). O evento, que contou com a participação de aproximadamente 150 pessoas, foi marcado por muita alegria, descontração e três casamentos juninos inesquecíveis.

Sob o clima de festa junina, os participantes se reuniram para celebrar não apenas a tradição dessa época do ano, mas também a importância de cuidar da saúde e do bem-estar. A coordenadora do Viver Bem ressaltou a importância desse tipo de evento para a promoção da qualidade de vida e a integração entre os beneficiários da Unimed Poços de Caldas. “O Arraiá do Viver Bem já virou tradição e faz parte do nosso calendário de eventos. Precisamos dar uma pausa durante a pandemia e estamos retomando neste ano, com muita alegria. Esta é uma oportunidade para as pessoas se divertirem, relacionarem e trocarem experiências”, disse Iara Pimenta de Castro.

As festividades começaram com música ao vivo da cantora Thayla Franchelle. Ainda foram festejados três casamentos juninos. “Já fui noiva duas vezes e a lua de mel ainda não chegou. Vamos ver se neste ano sai. Inclusive, estou à disposição para receber os presentes do casório, como geladeira e fogão de seis bocas” se diverte Sônia Maria de Deus, beneficiária participante da Oficina da Memória.

Além das danças, quadrilha e casamentos, o evento contou com uma variedade de comidas típicas, como cachorro quente, pipoca, canjica e doces juninos, que proporcionaram um verdadeiro banquete caipira.

Ao final do Arraiá do Viver Bem, a sensação de alegria e satisfação era evidente nos rostos de todos os presentes. A Unimed Poços de Caldas reafirma seu compromisso em promover a saúde e o bem-estar, proporcionando momentos de integração e diversão para seus beneficiários.