Campanha Natal Solidário do Sistema Fecomércio MG arrecada alimentos e brinquedos pelo Mesa Brasil Sesc

As doações podem ser feitas em 30 cidades mineiras até o dia 20 dezembro. A sede da Fecomércio MG, os Sindicatos Empresariais e as unidades do Sesc e do Senac vão funcionar como pontos de arrecadação

Época de muitas confraternizações, o fim de ano é sempre propício para a solidariedade e a prática de boas ações em prol de quem mais precisa. Com esse intuito, o Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais promove a 3ª edição da campanha Natal Solidário.

Até o dia 20 de dezembro, alimentos não perecíveis e brinquedos em bom estado serão arrecadados e destinados às instituições sociais cadastradas no Programa Mesa Brasil Sesc, que atende a famílias em situação de vulnerabilidade social em diversas cidades de Minas Gerais. O objetivo é dar a essas pessoas um Natal mais feliz.

Para contribuir, basta entregar sua doação na Fecomércio MG, nos Sindicatos Empresariais e nas unidades do Sesc e do Senac em todo o estado. Confira a lista de endereços abaixo. Há também a possibilidade da contribuição financeira, com a doação de qualquer quantia via Pix para a chave natalsolidario@sescmg.com.br.

O que é o Natal Solidário?

Há mais de 12 anos, o Sesc em Minas realiza ações em Almenara, cidade do Vale do Jequitinhonha, para arrecadar brinquedos e alimentos. O engajamento da população e a percepção sobre a importância das doações levaram à expansão da campanha para todas as unidades operacionais do Sesc em Minas, que formaram um Sistema Solidário.

Em 2019, o projeto foi expandido para outras localidades de Minas Gerais e contou com a participação do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, consolidando uma campanha integrada. Assim, todas as Unidades Operacionais se tornaram pontos de arrecadação de alimentos e brinquedos, que foram distribuídos para cada região. Nos últimos anos, a campanha atingiu suas próprias metas, alcançando mais de 340 toneladas de alimentos e cerca de 6,5 mil brinquedos, arrecadados em 194 pontos.

“O Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc e do Senac, e da integração com a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e os Sindicatos Empresariais, possui uma atuação muito destacada no campo da ação social. Temos diversos programas desenvolvidos ao longo do ano para ajudar quem precisa, de maneira eficiente e estratégica. O Natal é uma época em que mais pessoas se mobilizam para ajudar o próximo, por isso essa nossa campanha é tão importante, já que contamos com toda a estrutura e uma grande rede para alcançar nossos objetivos”, avalia Nadim Donato, presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac.

Sobre o Mesa Brasil Sesc

Por meio de uma rede solidária bem estruturada, com mais de 700 parceiros, o Mesa Brasil atua para reduzir o desperdício de alimentos, recolhendo aqueles que seriam descartados, mas possuem bom valor nutricional e ainda estão próprios para consumo, distribuindo-os para entidades sociais cadastradas no Programa, além de realizar ações educativas. Saiba mais: mesabrasil.sescmg.com.br.