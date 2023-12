Prova Ciclística da Comarca 2024 já tem data

Janeiro é agitado para o esporte em Poços de Caldas. Inaugurando o calendário esportivo municipal, no dia 21 do primeiro mês do ano acontece a Prova Ciclística da Comarca, que chega à 63ª edição. A competição vale ainda como primeira etapa da Média Paulista de Ciclismo. Também em janeiro, uma semana depois, tem a tradicional Volta ao Cristo.

Largada

A largada e a chegada da Prova Ciclística da Comarca serão em frente à Prefeitura, com percurso pelas ruas centrais. A primeira largada acontece às 9h.

Percurso

O percurso inclui a avenida Francisco Salles e as ruas Assis Figueiredo, Pernambuco e Amazonas, formando um quadrilátero. São vários voltas pelos quarteirões centrais.

Categorias

Masculino

elite open (a partir de 19 anos)

estreantes (partir de 19 anos)

MTB (a partir de 16 anos)

A1 (30 a 34 anos)

A2 (35 a 39 anos)

B1 (40 a 44 anos)

C1 (50 a 54 anos)

C2 (55 a 59 anos)

D1 (60 a 64 anos)

D2 (a partir de 65 anos)

infantojuvenil (13 e 14 anos)

juvenil (15 e 16 anos)

junior (17 e 18 anos)

Feminino

elite open (a partir de 16 anos)

estreantes (a partir de 19 anos)

MTB (a partir de 16 anos)

master (a partir de 30 anos)

Inscrição

A previsão é de que mais de 300 ciclistas participem. A taxa para participar é R$ 40. Pode ser paga no dia da prova, 15 minutos antes da primeira largada. O evento é uma parceria entre Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Ciclo Sport e Federação Paulista de Ciclismo.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-2082.

Veja abaixo fotos da edição deste ano.

