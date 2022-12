Chega a 44 o número de cidades em situação de emergência em Minas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG) ampliou para 44 o número de cidades em situação de emergência no estado por causa das fortes chuvas.

Até esta segunda-feira (5/12), Minas Gerais tem 1.093 pessoas desabrigadas e 3.840 desalojadas. Dois óbitos foram registrados, um na cidade de Piraúba, na Zona da Mata mineira, e outro em Bom Jesus do Galho, na região metropolitana do Vale do Aço.

Doações

O Governo de Minas Gerais, por meio do Gabinete Militar do Governador (GMG) e da Cedec-MG, tem atuado em todos os municípios afetados pelas chuvas, prestando apoio humanitário e técnico para amenizar os impactos nas cidades atingidas.

Até 30/11, os municípios de Teófilo Otoni, Bom Jesus do Galho e Córrego Novo já tinham recebido cerca de 580 cestas básicas, 170 colchões, 170 kits dormitório, 214 kits de higiene, 115 kits de limpeza, cinco rolos de lona, 23 sacos de roupas e mil sacos plásticos.

Campos Gerais também recebeu uma nova leva de doações da Cedec. Foram entregues 150 cestas básicas, 50 colchões, 50 kits dormitório, 60 kits de higiene, 50 kits de limpeza, dois rolos de lona e 750 telhas de fibrocimento.

SOS Chuvas 2023

Em 21/11, o Governo de Minas, por meio da Defesa Civil, o Ministério Público, Serviço Social Autônomo (Servas) e a Cruz Vermelha Brasileira fizeram o lançamento oficial da campanha SOS Chuvas 2023. A ação busca arrecadar donativos que serão distribuídos pela Defesa Civil em todo o estado. É possível fazer contribuições em dinheiro através da chave Pix: pix@cvbmg.org.br.

Capacitação e kits

Em setembro, o Governo de Minas, também por meio da Cedec, realizou a capacitação, atualização e nivelamento dos agentes regionais, que estão aptos a atuar no período chuvoso no apoio aos municípios que necessitem. As Coordenadorias Municipais de Defesa Civil também foram capacitadas nesse evento para trabalharem junto ao órgão estadual.

O Governo de Minas realizou o maior investimento em Defesa Civil da história do estado. Ao todo, foram adquiridos 497 kits contendo viatura 4×4, um notebook, uma trena digital e coletes reflexivos, com investimento aproximado de R$ 163,4 mil, em cada kit.

O investimento é fruto do Termo de Reparação, assinado em abril de 2020. O Acordo Judicial busca reparar os danos decorrentes do rompimento das barragens da Vale S.A. em Brumadinho, que tirou a vida de 272 pessoas e gerou impactos sociais, ambientais e econômicos na bacia do Rio Paraopeba e em todo o Estado de Minas Gerais.