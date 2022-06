Prefeitura comemora Semana do Meio Ambiente com plantio de árvores

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no último domingo (5), a Secretaria de Serviços Públicos está plantando mudas de árvores em vários locais da cidade. A ação tem parceria com o Departamento de Meio Ambiente da Secretaria de Planejamento e com o Horto Municipal, que fornece as plantas.

A ação é permanente, mas, nesta semana, estudantes de várias escolas municipais estão participando dos plantios. Uma das escolas é a Mamud Assan, na Vila Rica, zona oeste de Poços de Caldas. “É um trabalho de conscientização da importância do meio ambiente. Ensinamos as crianças a plantar árvores e também como cuidar. É a sequência de um extenso trabalho que a gente vem fazendo”, destacou o secretário de Serviços Públicos, Antonio Donizette.

Ainda nesta semana, novos plantios de mudas de árvores estão agendados. A Prefeitura tem plantado árvores em todas as regiões da cidade e também na área central.